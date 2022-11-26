مؤتمر أولمو: نعرف ألمانيا كما يعرفوننا.. وفزنا بمباراة من أصل سبعة

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا

شدد داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا على أن ألمانيا ستكون أكثر خطورة لأنهم يلعبون تحت ضغط كبير.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال أولمو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ألمانيا تعاني من بعض الغيابات مثل تيمو فيرنر ولكن لا يمكن استبعادهم على الإطلاق وهدفنا أن نقرب التأهل بقدر الاستطاع وأؤمن أن ألمانيا سيلعبون بطموح كبير وكأنها مباراة نهائية ويجب أن نركز على ما نفعله".

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وتابع "ألمانيا تحاول دائما الهيمنة على المباراة نعرف كيف يلعبون وهم يعرفوننا أيضا والأمر سيتعلق بالفوز في بعض التفاصيل الصغيرة خلال المباراة".

واستمر "نحن سعداء ولكن لم نفوز بأي شيء بعد نحتاج أن نهزم ألمانيا لنتأهل وسنحاول فعل ذلك".

وأكمل "يجب نبقى هادئين لأن الطريق لا يزال طويلا لقد لعبنا مباراة من أصل سبعة ونستعد لخوض الثانية".

وأضاف "ألمانيا تحت الضغط حاليا وهذا يجعلهم أكثر خطورة ولكننا سنبقى يقظين وسنبحث عن النصر".

وأتم "مواجهة البرازيل في ربع النهائي؟ هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في ذلك لأننا يجب أن نتأهل أولا ولكن إن كنت تريد أن تصبح البطل يجب أن تفوز على الأفضل".

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وكان منتخب إسبانيا قد حقق الفوز في مباراته الأولى على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل بينما تعرض منتخب ألمانيا للهزيمة ضد اليابان بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن اليابان صاحبة المركز الثاني.

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