ليفاندوفسكي: لم أتمالك دموعي بعد التسجيل أمام السعودية

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا والسعودية - كأس العالم 2022

شدد روبرت ليفاندوفسكي على أن لحظة تسجيله للمرة الأولى في كأس العالم كانت تاريخية، مشيرا إلى أنه لم يتمالك دموعي.

وفاز منتخب بولندا على السعودية بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية بعد المباراة: "حققت حلمي أخيرا بالتسجيل في كأس العالم، كان هذا ينقصني".

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وأضاف "كان الشعور مغايرا ولم استطع السيطرة على دموعي خلال الاحتفال".

وواصل "كانت لحظة تاريخية بعد إهدار ركلة جزاء في المباراة الماضية".

واستغل ليفاندوفسكي خطأ عبد الإله المالكي في استلام الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي ليسدد على يمين محمد العويس في الدقيقة 82.

ابن الـ34 عاما شارك في 4 مباريات سابقة لكأس العالم دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وتابع "لم تكن المباراة سهلة أمام فريق جيد بدفاع قوي، ولكن الانتصار مهم للغاية بالنسبة لنا. اقتربنا من تحقيق حلم آخر وهو الصعود إلى الدور الثاني".

وأتم "المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين لن تكون سهلة وعلينا أن ندخلها بأقوى شكل ممكن".

ويختتم منتخب بولندا مبارياته في المجموعات بلقاء صعب أمام الأرجنتين.

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