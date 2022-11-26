نبيه: الفوز على المصري دفعة للمرحلة المقبلة

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 20:09

كتب : إبراهيم رمضان

أسامة نبيه - روي أجواش - الزمالك

شدد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على أن الفوز على المصري يمنح الفريق دفعة قوية في المرحلة المقبلة.

وقال نبيه عقب المباراة في تصريحات نقلها موقع الزمالك: "الفوز مهم في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في بطولة الزمالك يحمل لقبها".

وأضاف "وكذلك في ظل الغيابات العديدة وبعد فترة طويلة بدون مشاركة في المباريات".

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وأتم "الفوز معنوي للفريق لأنه يمنح دفعة للاعبين للاستعداد للمرحلة المقبلة بداية من من مباراة المصري في الدوري".

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد في دور الثمانية لكأس مصر، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وسجل هدف فوز الزمالك سيد عبد الله من تسديدة قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصري.

وينتظر الزمالك في نصف النهائي الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المقرر له يوم الخميس المقبل.

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