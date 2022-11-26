مدرب بولندا: لا أعلم لماذا حصلت السعودية على ضربة الجزاء.. والدوسري سبب لنا المشاكل

أشاد تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا بقدرات سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية، مشددا على أن فريقه استحق الفوز بجدارة.

وفاز منتخب بولندا على السعودية بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وقال ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حققنا فوزا في غاية الأهمية وكان مستحقا. أتفق أنه لم يكن سهلا فالمنافس صعب علينا الكثير من الأمور، لكننا كنا الأفضل".

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وأضاف "خلقنا الفرص وسجلنا الأهداف وضربنا الكرة في العارضة مرتين. لم ننجز مهمتنا بعد وسنلعب آخر مباراة أمام فريق قوي، يجب أن نستعد بالشكل الأمثل".

وتابع لم أفهم قرار احتساب ضربة الجزاء، ولا أعرف ما الذي قاله حكم تقنية الفيديو لكي يتم استدعاء حكم الساحة، ولكننا نملك حارسا كبيرا نجح في التصدي للكرة وأبقى على أفضليتنا".

وواصل "قدم منتخب السعودية أداء جيدا وأظهر قوة دفاعية كبيرة خصوصا في الشوط الأول ولكننا نجحنا في الوصول لهدفنا. أعجبني كثيرا اللاعب رقم 10 (سالم الدوسري). تسبب لنا في عديد المشكال واضطررنا أن نعيد أحد لاعبي الوسط ليساهم في مراقبته. تابعته في مباراة الأرجنتين وأعلم أنه مفتاح لعب هام للمنتخب السعودي".

ويختتم منتخب بولندا مبارياته في المجموعات بلقاء صعب أمام الأرجنتين.