إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري

قرر مراقب مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر إلغاء المؤتمر الصحفي عقب المواجهة.

وجاء ذلك بسبب قلة عدد الصحفيين الحاضرين للمؤتمر.

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد في دور الثمانية لكأس مصر، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وسجل هدف فوز الزمالك سيد عبد الله من تسديدة قوية سكنت شباك محمود جاد حارس المصري.

وينتظر الزمالك في نصف النهائي الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي.

ويستأنف الفريق تدريباته عصر غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء المصري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المقرر له يوم الخميس المقبل.