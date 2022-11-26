تشكيل المكسيك - ثلاثي في الدفاع أمام الأرجنتين.. ولوزانو وفيجا يقودان الهجوم

أجرى تاتا مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك 3 تغييرات عن تشكيل الفريق في مواجهة الأرجنتين لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم 2022.

ويلتقي المكسيك والأرجنتين على استاد لوسيل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأ كيفين ألفاريز ونيستور أراوخو وأندريس خواردادو بدلا من هنري مارتن وخورخي سانشيز وأديسون ألفاريز.

وتحول الفريق خططيا من 4-3-3 أمام بولند إلى 5-3-2 أمام التانجو.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي المكسيك ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل المكسيك:

حراسة المرمى: جييرميو أوتشوا

الدفاع: كيفين ألفاريز - سيزار مونتيس – نيستور أراوخو - هيكتور مورينو – خيسوس جاياردو

الوسط: هيكتور هيريرا – لويس شافيز – أندريس جوادرادو

الهجوم: أليكسيس فيجا – إرفينج لوزانو

وتعادل منتخب المكسيك سلبيا مع بولندا، بينما خسر منتخب الأرجنتين من السعودية في الجولة الأولى.