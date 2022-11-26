الهدف رقم 30 مع فرنسا.. مبابي يحقق سلسلة من الأرقام القياسية

وصل كيليان مبابي للهدف رقم 30 له مع منتخب فرنسا بعمر 23 عاما و340 يوما.

سجل كيليان مبابي هدف منتخب فرنسا الأول ضد الدنمارك في ثاني لقاءات الجولة الثانية لـ المجموعة الثالثة لـ كأس العالم 2022.

وتقدم منتخب فرنسا بهدف مبابي في الدقيقة 61 بعدما حوّل عرضية ثيو هيرنانديز.

وأصبح مبابي عاشر لاعب يسجل 30 هدفا بقميص منتخب فرنسا.

كما بات مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجّل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم بعد جوست فونتين 1958 (سلسلة من 6 مباريات).

وأصبح خامس أسرع لاعب يسجل 30 هدفا بقميص منتخب فرنسا، بعد كل من:

جوست فونتين – 20 مباراة

ميشيل بلاتيني – 50 مباراة

جيان بيير بابان – 53 مباراة

ديفيد تريزيجيه – 56 مباراة

كيليان مبابي – 61 مباراة

كما أصبح سادس أصغر لاعب على مستوى المنتخبات الأوروبية يصل لـ 30 هدفا دوليا منذ عام 1945ـ بعد كل من:

ساندرو كوسيتش – المجر – 22 عاما و10 أشهر

فرينيك بوشكاش – المجر – 23 عاما و29 يوما

لوكاس بودولسكي – ألمانيا – 23 عاما و3 أشهر

فلودزيميرز لوبانسكي – بولندا – 23 عاما و7 أشهر

جون جريفرز – إنجلترا – 23 عاما و9 أشهر

كيليان مبابي – فرنسا – 23 عاما و11 شهرا.

وارتقى للمركز الثاني في ترتيب هدافي فرنسا في كأس العالم، برصيد 6 أهداف متساويا مع تيري هنري.

ويسبقهما فقط فونتين صاحب الـ 13 هدفا في نسخة 1958.