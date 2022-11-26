تشكيل الأرجنتين - خمسة تغييرات من سكالوني أمام المكسيك

أجرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين خمسة تغييرات قبل مواجهة المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم.

وتواجد جونزالو مونتيل وليسانردو مارتينيز وماركوس أكونا وجويدو رودريجز وأليكسيس ماك أليستر في التشكيل الأساسي.

وخسر منتخب الأرجنتين مباراته الأولى في المجموعة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعادل منتخب المكسيك دون أهداف أمام بولندا.

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونا

خط الوسط: جويدو رودريجز - رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - أنخيل دي ماريا

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته الأخيرة في المجموعة أمام بولندا.