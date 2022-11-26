مؤتمر لويس إنريكي: لم أتوقع رؤية إسبانيا بتلك القوة.. ومواجهة ألمانيا تحدي لذلك السبب

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا وكوستاريكا – كأس العالم 2022

يرى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إن مواجهة ألمانيا ستكون كالتحدي بسب تشابه طريقة لعب الفريقين.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أؤمن أن ألمانيا دائما ما تلعب كرة قدم هجومية وأيضا في ظل احتياجهم لتحقيق الفوز الأول وتشبه إسبانيا في التحكم بالكرة والهيمنة على المباراة لذلك سيكون الأمر أشبه بالتحدي وستكون مباراة مفتوحة".

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - ولد كبيرًا في هذه البلاد.. ليفاندوسكي رجل مباراة بولندا والسعودية مؤتمر يحيى جبران: مواجهة بلجيكا ستختلف كثيرا عن كرواتيا.. والجميع متحمس لها صاروخية أمام المصري تقود الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن لقب كأس مصر رفعت يسجل في فوز الوحدة بكأس رابطة الإمارات.. ويحصد جائزة رجل المباراة

"أكثر شيء فاجأ الجميع هو أن لاعب مثل جافي في عمر الـ 18 لديه تلك الثقة بالنفس ومثل ذلك المستوى في التنافسية هو مفاجئ في كل شيء سواء كان إتقانه في الجوانب الفنية أو قونه البدنية ولا أحد يشكك بأنه لاعب بإمكانه ترك بصمته في تلك الحقبة".

"قدمنا مباراة أولى قوية تولد ثقة كبيرة في النفس ولكن ألمانيا تفي بمتطلبات الفريق القوي ولا يمكن أن تثق زيادة عن اللزوم أمامهم وغدا سندخل المباراة ونحن نعرف نتيجة مباراة المجموعة الأخرى لكن الشيء المهم هو التحكم فيما يعتمد علينا وهدفنا هو ضمان التأهل".

"لم أتوقع أن نرى تلك النسخة القوية من إسبانيا وأنا أشعر بتحسن أكثر وأنا أعالج المشكلات ولكما انزعجت أكثر كلما ظهرت شخصيتي ولكن أدرك صعوبة كأس العالم، يمكك اجتياز دور المجموعات والسقوط في دور الـ 15 لذلك عليك أن تلعب 7 مباريات على أعلى مستوى وكأس العالم يكافئ من يكون جيدا في اللحظات الحاسمة".

"تكرار ما حدث في مباراة كوستاركيا؟ لا أحد يعلم وفي اليوم التالي نسينا كل شيء وهدفنا هو التركيز على الفوز بالمباراة وتجاوز مرحلة المجموعات".

وأتم "ما لم يعجبني في المباراة الأولى؟ في كل مباراة يوجد بعض المشكلات لكنها كانت طفيفة ولا تقلقني أبدا واسوأ شيء هو ارتكاب خطأ في التمركز، نحن نلعب بطريقة كورالية وهذا يشكل بعض المسؤوليات التي إذا فشل فيها لاعب واحد سيعاني البقية".

وحقق إسبانيا الفوز في الجولة الأولى على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل بينما سقط منتخب ألمانيا ضد اليابان بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن اليابان صاحبة المركز الثاني.

إسبانيا ألمانيا كأس العالم 2022 قطر 2022 لويس إنريكي
نرشح لكم
مؤتمر سكالوني: توقعنا لعب المكسيك بـ 5 مدافعين.. وهذا ما طلبته من اللاعبين بين الشوطين بعد مهاجمته لمنتخب إيران.. كيروش يدر على كلينسمان: أدعوك لزيارتنا لتعلم الثقافة الفارسية كأس العالم - دي ماريا: سنواصل القتال كرنفال في الجول - تساوى مع رونالدو.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين والمكسيك سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين إنزو فيرنانديز: هذه المجموعة ستمثل الأرجنتين بأفضل طريقة في كأس العالم ميسي: اليوم يبدأ كأس عالم جديد بالنسبة لنا رقصة التانجو مستمرة
أخر الأخبار
مؤتمر سكالوني: توقعنا لعب المكسيك بـ 5 مدافعين.. وهذا ما طلبته من اللاعبين بين الشوطين ساعة | قطر 2022
حازم إمام يكشف حقيقة المفاوضات مع رينار لتدريب مصر.. والفارق بين كيروش وفيتوريا ساعة | منتخب مصر
بعد مهاجمته لمنتخب إيران.. كيروش يدر على كلينسمان: أدعوك لزيارتنا لتعلم الثقافة الفارسية ساعة | آسيا
كأس العالم - دي ماريا: سنواصل القتال ساعة | قطر 2022
كرنفال في الجول - تساوى مع رونالدو.. ميسي رجل مباراة الأرجنتين والمكسيك ساعة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثالثة.. مصير السعودية والأرجنتين بين الفوز وانتظار الآخرين 2 ساعة | قطر 2022
إنزو فيرنانديز: هذه المجموعة ستمثل الأرجنتين بأفضل طريقة في كأس العالم 2 ساعة | قطر 2022
ميسي: اليوم يبدأ كأس عالم جديد بالنسبة لنا 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط