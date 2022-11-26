مؤتمر لويس إنريكي: لم أتوقع رؤية إسبانيا بتلك القوة.. ومواجهة ألمانيا تحدي لذلك السبب

يرى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا إن مواجهة ألمانيا ستكون كالتحدي بسب تشابه طريقة لعب الفريقين.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا غدا الأحد في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أؤمن أن ألمانيا دائما ما تلعب كرة قدم هجومية وأيضا في ظل احتياجهم لتحقيق الفوز الأول وتشبه إسبانيا في التحكم بالكرة والهيمنة على المباراة لذلك سيكون الأمر أشبه بالتحدي وستكون مباراة مفتوحة".

"أكثر شيء فاجأ الجميع هو أن لاعب مثل جافي في عمر الـ 18 لديه تلك الثقة بالنفس ومثل ذلك المستوى في التنافسية هو مفاجئ في كل شيء سواء كان إتقانه في الجوانب الفنية أو قونه البدنية ولا أحد يشكك بأنه لاعب بإمكانه ترك بصمته في تلك الحقبة".

"قدمنا مباراة أولى قوية تولد ثقة كبيرة في النفس ولكن ألمانيا تفي بمتطلبات الفريق القوي ولا يمكن أن تثق زيادة عن اللزوم أمامهم وغدا سندخل المباراة ونحن نعرف نتيجة مباراة المجموعة الأخرى لكن الشيء المهم هو التحكم فيما يعتمد علينا وهدفنا هو ضمان التأهل".

"لم أتوقع أن نرى تلك النسخة القوية من إسبانيا وأنا أشعر بتحسن أكثر وأنا أعالج المشكلات ولكما انزعجت أكثر كلما ظهرت شخصيتي ولكن أدرك صعوبة كأس العالم، يمكك اجتياز دور المجموعات والسقوط في دور الـ 15 لذلك عليك أن تلعب 7 مباريات على أعلى مستوى وكأس العالم يكافئ من يكون جيدا في اللحظات الحاسمة".

"تكرار ما حدث في مباراة كوستاركيا؟ لا أحد يعلم وفي اليوم التالي نسينا كل شيء وهدفنا هو التركيز على الفوز بالمباراة وتجاوز مرحلة المجموعات".

وأتم "ما لم يعجبني في المباراة الأولى؟ في كل مباراة يوجد بعض المشكلات لكنها كانت طفيفة ولا تقلقني أبدا واسوأ شيء هو ارتكاب خطأ في التمركز، نحن نلعب بطريقة كورالية وهذا يشكل بعض المسؤوليات التي إذا فشل فيها لاعب واحد سيعاني البقية".

وحقق إسبانيا الفوز في الجولة الأولى على كوستاريكا بسبعة أهداف دون مقابل بينما سقط منتخب ألمانيا ضد اليابان بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن اليابان صاحبة المركز الثاني.