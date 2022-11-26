مؤتمر يحيى جبران: مواجهة بلجيكا ستختلف كثيرا عن كرواتيا.. والجميع متحمس لها

شدد يحيى جبران لاعب وسط منتخب المغرب على أن مواجهة بلجيكا ستختلف كثيرا عن لقاء كرواتيا، مشيرا إلى أن الجيمع يستهدف دخول المباراة الأخيرة أمام كندا في أفضل وضع ممكن.

ويلعب منتخب المغرب مع بلجيكا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

أسود الأطلس تعادلوا دون أهداف أمام كرواتيا في المباراة الأولى، بينما فاز منتخب بلجيكا على كندا بهدف دون رد.

وقال جبران في المؤتمر الصحفي: "لدينا جميعا رغبة للعب ومساعدة المنتخب على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام بلجيكا".

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وأضاف "نريد أن ندخل مواجهة كندا الأخيرة ونحن في موقف جيد للصعود للدور الثاني".

وتابع "الجميع متحمس للمواجهة وسنقدم أفضل ما لدينا للخروج بنتيجة إيجابية".

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وأتم "المباراة ستختلف كثيرا عن مواجهة كرواتيا، ولكننا سنحاول الاستعداد بأفضل شكل ممكن".