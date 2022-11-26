كرنفال كأس العالم - ولد كبيرًا في هذه البلاد.. ليفاندوسكي رجل مباراة بولندا والسعودية

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوسكي - رجل مباراة بولندا و السعودية

سجل لأول مرة في كأس العالم خلال مسيرته وقاد بولندا للفوز على السعودية في مونديال 2022 هكذا لقت روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بلاده في الجولة الثانية.

وحقق منتخب بولندا الفوز على السعودية بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل ليفاندوسكي الهدف الثاني وصنع الهدف الأول في فوز بولندا ليتم اختياره رجلا للمباراة.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي - محاضرة نظرية من كولر قبل مواجهة المقاولون قائمة بيراميدز - تاكيس يضم 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر الدرجة الثانية - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ الإنتاج الحربي كأس العالم – الشهري: إذا سجلت السعودية ركلة الجزاء لتغيرت النتيجة ضد بولندا

وسجل ليفاندوسكي أول أهدافه في كأس العالم منذ بداية مسيرته وفي المشاركة الثانية له بعد نسخة 2018.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ليفاندوفسكي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

No description available.

ولد كبيرًا في هذه البلاد.

رحلة طويلة يعرفها الجميع، إليكم هداف الدوري الإسباني حاليًا في موسمه الأول مع برشلونة، والهداف التاريخي لمنتخب بولندا، والأكثر مشاركة معه في عدد المباريات.

134 مباراة للاعب الذي بدأ مسيرته الدولية في 2008، وتفصله 26 مباراة عن أقرب ملاحقيه المعتزل بالفعل ياكوب بلاتشكوفسكي.

76 هدفًا جعلوه ثالث هدافي المنتخبات الأوروبية عمومًا بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (117) والمجري فيرينك بوشكاش (84).

مهاجم العام في حفل الكرة الذهبية مرتين على التوالي، وصاحب الكرة الذهبية المُلغاة في 2020 باعتقاد المتابعين والجماهير، وحامل الحذاء الذهبي لعام 2020، روبرت ليفاندوفسكي.

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

ماذا قدم ليفاندوسكي أمام السعودية؟

دقائق: 90.

سجل هدف وصنع آخر.

التمريرات: 14/21 بنسبة 67 % صحيحة.

صنع فرصة خطيرة.

سدد: 5.

دقة التسديداك: 50%.. 2/4.

لمس الكرة: 52.

المراوغات: 4 صحيحة من 6.

بولندا السعودية كأس العالم 2022 قطر 2022 روبرت ليفاندوسكي
نرشح لكم
مؤتمر يحيى جبران: مواجهة بلجيكا ستختلف كثيرا عن كرواتيا.. والجميع متحمس لها مؤتمر الركراكي: الصعود أهم من الأداء.. والجميع ينتظر مواجهة بلجيكا كأس العالم – الشهري: إذا سجلت السعودية ركلة الجزاء لتغيرت النتيجة ضد بولندا استراحة كأس العالم - فرنسا (0) - (0) الدنمارك.. نهاية الشوط الأول كأس العالم - لاعب السعودية: فعلنا كل شيء وخسرنا أمام بولندا رينار: فخور بما قدمناه.. وسنستمر في اللعب حتى اللحظة الأخيرة في كأس العالم متحف كأس العالم - قفاز الحضري.. تعرف أكثر على الرقم التاريخي لحارس مصر أمام السعودية الفوز أو انتظار الهدايا.. سيناريوهات صعود السعودية لدور الـ16 من كأس العالم
أخر الأخبار
رفعت يسجل في فوز الوحدة بكأس الإمارات.. ويحصد جائزة رجل المباراة 2 دقيقة | المحترفون
مؤتمر يحيى جبران: مواجهة بلجيكا ستختلف كثيرا عن كرواتيا.. والجميع متحمس لها 6 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر الركراكي: الصعود أهم من الأداء.. والجميع ينتظر مواجهة بلجيكا 20 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - ولد كبيرًا في هذه البلاد.. ليفاندوسكي رجل مباراة بولندا والسعودية 28 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - محاضرة نظرية من كولر قبل مواجهة المقاولون 31 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - تاكيس يضم 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر 38 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ الإنتاج الحربي 49 دقيقة | الدرجة الثانية
كأس العالم – الشهري: إذا سجلت السعودية ركلة الجزاء لتغيرت النتيجة ضد بولندا 59 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط