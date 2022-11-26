كرنفال كأس العالم - ولد كبيرًا في هذه البلاد.. ليفاندوسكي رجل مباراة بولندا والسعودية

سجل لأول مرة في كأس العالم خلال مسيرته وقاد بولندا للفوز على السعودية في مونديال 2022 هكذا لقت روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بلاده في الجولة الثانية.

وحقق منتخب بولندا الفوز على السعودية بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل ليفاندوسكي الهدف الثاني وصنع الهدف الأول في فوز بولندا ليتم اختياره رجلا للمباراة.

وسجل ليفاندوسكي أول أهدافه في كأس العالم منذ بداية مسيرته وفي المشاركة الثانية له بعد نسخة 2018.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم ليفاندوفسكي الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

ولد كبيرًا في هذه البلاد.

رحلة طويلة يعرفها الجميع، إليكم هداف الدوري الإسباني حاليًا في موسمه الأول مع برشلونة، والهداف التاريخي لمنتخب بولندا، والأكثر مشاركة معه في عدد المباريات.

134 مباراة للاعب الذي بدأ مسيرته الدولية في 2008، وتفصله 26 مباراة عن أقرب ملاحقيه المعتزل بالفعل ياكوب بلاتشكوفسكي.

76 هدفًا جعلوه ثالث هدافي المنتخبات الأوروبية عمومًا بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (117) والمجري فيرينك بوشكاش (84).

مهاجم العام في حفل الكرة الذهبية مرتين على التوالي، وصاحب الكرة الذهبية المُلغاة في 2020 باعتقاد المتابعين والجماهير، وحامل الحذاء الذهبي لعام 2020، روبرت ليفاندوفسكي.

للذهاب إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com اضغط هنا

ماذا قدم ليفاندوسكي أمام السعودية؟

دقائق: 90.

سجل هدف وصنع آخر.

التمريرات: 14/21 بنسبة 67 % صحيحة.

صنع فرصة خطيرة.

سدد: 5.

دقة التسديداك: 50%.. 2/4.

لمس الكرة: 52.

المراوغات: 4 صحيحة من 6.