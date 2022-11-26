قائمة بيراميدز - تاكيس يضم 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 18:26
كتب : FilGoal
أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في بطولة كأس مصر.
ويلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي في الخامسة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات ربع نهائي بطولة الكأس.
وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:
المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر
الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ
الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود عبد العاطي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر
الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس
وحقق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي قبل عدة أيام في الدوري المصري بهدفين دون رد.
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