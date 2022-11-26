الدرجة الثانية - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ الإنتاج الحربي

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

حسام عبد العال

أعلن نادي الإنتاج الحربي تعيين حسام عبد العال مديرا فنيا للفريق.

جاء ذلك بعد رحيل سيد عيد مدرب الفريق الأسبق، من أجل تولي تدريب بتروجت.

وكان حسام عبد العال رحل عن تدريب دكرنس بعد الاتفاق مع مجلس إدارة النادي برئاسة الخضر إبراهيم عقب الانتصار على طنطا.

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وذلك من أجل تولي تدريب الفريق العسكري.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ11 بجدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية المصري.

الإنتاج الحربي الدرجة الثانية حسام عبد العال
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