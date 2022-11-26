كرة سلة – الإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 17:51

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة للرجال عن قائمة الفراعنة المقرر لها الانضمام للمعسكر التدريبي القادم.

وينظم الجهاز الفني معسكرًا تدريبيًا في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر القادم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويهدف الجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين واجراء بعض القياسات البدنية الخاصة بهم في اطار خطة الاستعداد لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر اقامتها في مصر شهر فبراير القادم.

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وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

أحمد أبو العلا بيبو - احمد اسماعيل - أحمد عادل "دولا"- أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عبد الله ناصر - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - محمد جيزة - محمد يونس - مصطفى كيجو - هيثم كمال - وليد عبد الجواد - ياسر صالح - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تنظيم مصر للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2023.

وتُستكمَل مباريات هذه المرحلة من تصفيات كأس العالم في فبراير المقبل، إذ يُحسَم التأهل يوم 26 فبراير.

وتسعى مصر للصعود إلى مونديال السلة لأول مرة منذ 2014.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة، بينما تصدر منتخب جنوب السودان برصيد 17 نقطة.

يليهما منتخب السنغال بـ 15 نقطة، وتونس بـ 14 نقطة، والكونغو الديمقراطية بـ 13 نقطة، ويأتي منتخب الكاميرون أخيرا بـ 11 نقطة.

ويتأهل الأول والثاني مباشرة، فيما يخوض الثالث مفاضلة مع ثالث المجموعة الأخرى لتحديد المتأهل الخامس.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة
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