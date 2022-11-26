متحف كأس العالم - قفاز الحضري.. تعرف أكثر على الرقم التاريخي لحارس مصر أمام السعودية

قفازات تاريخية ارتداها عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى لمنتخب مصر عندما تصدى بها لركلة جزاء في كأس العالم.

ودخل عصام الحضري التاريخ من أوسع أبوابه عندما أصبح أكبر لاعب يشارك في كأس العالم.

وأيضا أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء وذلك خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

وتصدى الحضري لركلة جزاء أمام فهد المولد لاعب منتخب السعودية في مونديال روسيا ليحقق الرقم التاريخي.

ولذلك فإن قفاز عصام الحضري ضمن متقنيات متحف كأس العالم الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

وخسر منتخب السعودية أمام بولندا بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2022 في قطر.

وأهدر سالم الدوسري نجم السعودية ركلة جزاء تصدى لها تشيزني حارس بولندا.

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