الفوز أو انتظار الهدايا.. سيناريوهات صعود السعودية لدور الـ16 من كأس العالم

خسر المنتخب السعودي مباراته الثانية في المجموعة أمام بولندا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية.

الخسارة أوقفت رصيد السعودية عند ثلاث نقاط.

وارتفع رصيد بولندا إلى أربع نقاط.

الترتيب الحالي للمجموعة

بولندا: 4 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف +2

السعودية: 3 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف: -1

المكسيك: نقطة من مباراة واحدة، فارق الأهداف 0

الأرجنتين: 0 نقطة من مباراة واحدة، فارق الأهداف -1

سيناريوهات الصعود

فوز الأرجنتين على المكسيك

ترتيب المجموعة وقتها

بولندا: 4 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف +2

الأرجنتين: 3 نقطة من مباراتين، فارق الأهداف (سيكون 0 على الأقل حال الفوز بفارق هدف واحد)

السعودية: 3 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف: -1

المكسيك: نقطة من مباراتين، فارق الأهداف (-1 على الأقل حال الخسارة بفارق هدف واحد)

الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة السعودية مع المكسيك، والأرجنتين مع بولندا.

انتصار منتخب السعودية على المكسيك، سيعني ضمان صعوده لدور الـ16 دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى.

حال تعادل السعودية مع المكسيك، سيحتاج الأخضر إلى انتصار الأرجنتين على بولندا بفارق أهداف 4 أهداف لضمان التواجد في الدور الثاني.

إذا فاز منتخب الأرجنتين بفارق ثلاثة أهداف، سيتساوى منتخب السعودية مع بولندا في فارق الأهداف.

بعدها سيتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة في المجموعة (الثنائي سجل هدفين حتى الآن).

وإذا ظل التعادل قائما، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي ليست في مصلحة السعودية بعد الخسارة بهدفين أمام بولندا.

فوز المكسيك على الأرجنتين

ترتيب المجموعة وقتها

بولندا: 4 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف +2

المكسيك: 4 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف (سيكون +1 على الأقل حال الفوز بفارق هدف واحد)

السعودية: 3 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف: -1

الأرجنتين: 0 نقطة من مباراتين، فارق الأهداف (سيكون -2 على الأقل حال الخسارة بفارق هدف واحد)

منتخب الأرجنتين وقتها ستنتهي فرصه في الصعود للأدوار الإقصائية وسينحصر التنافس بين الثلاثة منتخبات الأخرى.

انتصار منتخب السعودية على المكسيك، سيعني ضمان صعوده لدور الـ16 دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى، في انتظار الصعود كمتصدر أم وصيف.

حال تعادل السعودية مع المكسيك، ستضمن وقتها المكسيك الصعود وسيحتاج الأخضر إلى انتصار الأرجنتين على بولندا بفارق أهداف 4 أهداف لضمان التواجد في الدور الثاني.

إذا فاز منتخب الأرجنتين بفارق ثلاثة أهداف، سيتساوى منتخب السعودية مع بولندا في فارق الأهداف.

بعدها سيتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة في المجموعة (الثنائي سجل هدفين حتى الآن).

وإذا ظل التعادل قائما، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي ليست في مصلحة السعودية بعد الخسارة بهدفين أمام بولندا.

التعادل

ترتيب المجموعة وقتها

بولندا: 4 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف +2

السعودية: 3 نقاط من مباراتين، فارق الأهداف: -1

المكسيك: نقطتين من مباراتين، فارق الأهداف 0

الأرجنتين: نقطة من مباراتين، فارق الأهداف -1

الجولة الأخيرة ستشهد مواجهة السعودية مع المكسيك، والأرجنتين مع بولندا.

انتصار منتخب السعودية على المكسيك، سيعني ضمان صعوده لدور الـ16 دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى، في انتظار الصعود كمتصدر أم وصيف.

تعادل منتخب السعودية مع المكسيك، يعني انتهاء فرص المكسيك في الصعود.

وقتها سيصل رصيد السعودية إلى أربع نقاط، وقتها سيحتاج إلى فوز بولندا على الأرجنتين أو التعادل ليصعد كثان للمجموعة.

حال فوز الأرجنتين على بولندا، سيحتاج الأخضر لأن يكون انتصار التانجو على بولندا بفارق أهداف 4 أهداف لضمان التواجد في الدور الثاني.

إذا فاز منتخب الأرجنتين بفارق ثلاثة أهداف، سيتساوى منتخب السعودية مع بولندا في فارق الأهداف.

بعدها سيتم الاحتكام إلى عدد الأهداف المسجلة في المجموعة (الثنائي سجل هدفين حتى الآن).

وإذا ظل التعادل قائما، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي ليست في مصلحة السعودية بعد الخسارة بهدفين أمام بولندا.