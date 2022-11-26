بعد خطأ المالكي.. ليفاندوفسكي يسجل للمرة الأولى في كأس العالم

أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول أهدافه في كأس العالم أمام السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

واستغل ليفاندوفسكي خطأ عبد الإله المالكي في استلام الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي ليسدد على يمين محمد العويس في الدقيقة 82.

ابن الـ34 عاما شارك في 4 مباريات سابقة لكأس العالم دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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ليصنع الهدف الأول لزيلينيسكي ثم يسجل الهدف الثاني.

إجمالا، سجل ليفاندوفسكي 77 هدفا وصنع 30 آخرين في 136 مباراة مع منتخب بولندا.

ويتواجد منتخب بولندا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك.

ويلعب منتخب بولندا في الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين.