بعد خطأ المالكي.. ليفاندوفسكي يسجل للمرة الأولى في كأس العالم
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 17:01
كتب : FilGoal
أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول أهدافه في كأس العالم أمام السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
واستغل ليفاندوفسكي خطأ عبد الإله المالكي في استلام الكرة لتصل إلى ليفاندوفسكي ليسدد على يمين محمد العويس في الدقيقة 82.
ابن الـ34 عاما شارك في 4 مباريات سابقة لكأس العالم دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.
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ليصنع الهدف الأول لزيلينيسكي ثم يسجل الهدف الثاني.
إجمالا، سجل ليفاندوفسكي 77 هدفا وصنع 30 آخرين في 136 مباراة مع منتخب بولندا.
ويتواجد منتخب بولندا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك.
ويلعب منتخب بولندا في الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين.
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