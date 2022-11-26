تشكيل الدنمارك – إريكسن أساسي أمام فرنسا.. واستمرار برايثويت على مقاعد البدلاء

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:51

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك × تونس

أعلن كاسبر هيوملاند مدرب منتخب الدنمارك تشكيل فريقه لمواجهة فرنسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

ويعتمد هيوملاند على كريستيان إريكسن في التشكيل الأساسي للدنمارك أمام فرنسا.

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فيما تواجد مارتن برايثويت على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي مع اعتماد الدنمارك على ثلاثة مدافعين.

وجاء تشكيل الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: راسموس كريستنسن - يواكيم أندرسن - أندرياس كريستنسن - فيكتور نيلسون - يواكيم مايلي.

خط الوسط: ميكيل دامسجارد - كريستيان إريكسن - بيير إيميل هويبيرج.

خط الهجوم: أندرياس كورنيليوس - جيسبر ليندستروم.

منتخب الدنمارك
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