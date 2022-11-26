انتهت كأس مصر - الزمالك (1) (0) المصري.. فوز الأبيض
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022.
ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
الفائز من المباراة سيواجه الفائز من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.
--
انتهت الزمالك للمربع الذهبي
ق 58: بووووم جوووول.. سيد عبد الله يسدد كرة صاروخية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.
ق 55: رأسية الزناري لا تهدد مرمى جاد
ق 53: رأسية من عماد الدين بوبكر وعواد يتألق ويتصدى
ق 49: ركلة حرة مباشرة نفذها زيزو وتصدى لها جاد بسهولة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: عرضية من الجلاصي وتسديدة من كريم العراقي من داخل منطقة الست ياردات تصطدم بعواد ثم العارضة وركنية.
ق 45+1: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل عقب مطالعة تقنية الفيديو
ق 43: هدف أول تسديدة من روقا يحولها حسام عبد المجيد في الشباك، لكن الحكم يرفض احتساب الهدف
ق 30: عرضية من إمام عاشور تمر من الجميع داخل منطقة الست ياردات
ق20: دقائق أولى هادئة دون خطورة
بداية اللقاء