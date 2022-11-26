انتهت كأس مصر - الزمالك (1) (0) المصري.. فوز الأبيض

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

إمام عاشور - فريد شوقي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022.

ويلتقي الفريقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الفائز من المباراة سيواجه الفائز من لقاء بيراميدز والبنك الأهلي.

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انتهت الزمالك للمربع الذهبي

ق 58: بووووم جوووول.. سيد عبد الله يسدد كرة صاروخية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 55: رأسية الزناري لا تهدد مرمى جاد

ق 53: رأسية من عماد الدين بوبكر وعواد يتألق ويتصدى

ق 49: ركلة حرة مباشرة نفذها زيزو وتصدى لها جاد بسهولة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: عرضية من الجلاصي وتسديدة من كريم العراقي من داخل منطقة الست ياردات تصطدم بعواد ثم العارضة وركنية.

ق 45+1: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل عقب مطالعة تقنية الفيديو

ق 43: هدف أول تسديدة من روقا يحولها حسام عبد المجيد في الشباك، لكن الحكم يرفض احتساب الهدف

ق 30: عرضية من إمام عاشور تمر من الجميع داخل منطقة الست ياردات

ق20: دقائق أولى هادئة دون خطورة

بداية اللقاء

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