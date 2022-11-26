تشكيل فرنسا - كوندي وفاران أساسيان أمام الدنمارك.. ورباعي هجومي من جديد

تواجد جول كوندي في مركز الظهير الأيمن لفرنسا أمام الدنمارك في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022.

وعاد رافائيل للتواجد في قلب الدفاع في مكان إبراهيما كوناتي بعد وصوله للجاهزية الكاملة.

وفاز منتخب فرنسا في المباراة الأولى على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما تعادل منتخب الدنمارك دون أهداف مع تونس.

ويغيب لوكاس هيرنانديز بعد تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي أمام أستراليا.

وجاء تشكيل فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- رافائيل فاران - دايوت أوباميكانو- جول كوندي

خط الوسط: أدريان رابيو- أوريلين تشواميني

أمامهما: كيليان مابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

ويدافع منتخب فرنسا عن لقبه الذي حققه في 2018 للمرة الثانية في تاريخه.