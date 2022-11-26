تشكيل المصري – ثلاثي دفاعي ومروان حمدي يقود الهجوم أمام الزمالك
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:19
كتب : FilGoal
أعلن إيهاب جلال مدرب المصري تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك اليوم السبت في كأس مصر.
ويواجه المصري منافسه الزمالك في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022.
ويعتمد إيهاب جلال على المهاجم الدولي مروان حمدي في قيادة هجوم فريقه أمام الزمالك.
إيهاب جلال يهاجم الزمالك بمروان حمدي والياس جلاصي وحسن علي 🟢⚽️#كأس_مصر pic.twitter.com/Toz5jdQe1F— FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022
وجاء تشكيل المصري أمام الزمالك كالتالي:
حارس المرمى: محمود جاد
الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - إسلام أبو سليمة - عماد بو بكر - حسين السيد
الوسط: فريد شوقي - إيزي إيميكا - إلياس الجلاسي - حسن علي
الهجوم: مروان حمدي.
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