مؤتمر فليك: علينا إظهار ردة فعل أمام إسبانيا.. ولهذا حضرت للمؤتمر وحدي

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

اليابان - ألمانيا - هانز فليك

شدد هانسي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا على أنه يجب إظهار ردة فعل لفريقه أمام إسبانيا، مشيرا إلى أن فريق لويس إنريكي لن يكون سهل المنال.

ويلعب منتخب ألمانيا مع إسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.

وخسر المانشافت في المباراة الأولى أمام اليابان بهدفين مقابل هدف واحد.

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وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "أتيت بنفسي إلى المؤتمر الصحفي لأنني لا أريد أن يقضي لاعب ثلاث ساعات في السيارة، جميع اللاعبين مهمون لذا ليس لدي لاعب معه أنا هنا. نضع تركيزنا الكامل على المباراة".

وأضاف "غدا سيكون من المهم الفوز بالثنائيات وإظهار التواجد على أرض الملعب. أسبانيا فريق لديه أسلوبه الواضح بغض النظر عن النظام الذي يلعبه. لدينا خطة نأمل أن تنجح".

وتابع "أقدر لويس إنريكي كثيرا. لقد شكل فريقا شابا بجودة لا تصدق. للأسف، لاعبي المفضل تياجو ليس هناك . بوسكيتس هو قلب الفريق، نحن نتطلع حقا إلى المباراة".

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وواصل "الجودة التي يتمتع بها جافي وبيدري في هذه السن المبكرة رائعة. لقد تطورا بشكل جيد للغاية في برشلونة في العامين الماضيين. والآن وجدا مكانهما المعتاد في المنتخب. لديهم بوسكيتس خلفهم كحماية، وهذا يعمل بشكل جيد حتى الآن لإسبانيا".

وأتم "علينا أن نظهر ردة فعل لنا أمام إسبانيا للحفاظ على فرصنا قائمة حتى النهاية".

ويواجه منتخب ألمانيا خطر الخروج من الدور الأول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ألمانيا إسبانيا كأس العالم قطر 2022
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