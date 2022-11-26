كأس العالم – تشيزني يتصدى لركلة جزاء الدوسري ويحرمه من معادلة رقم تاريخي
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:03
كتب : محمود حمدي
تصدى فويتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا لركلة جزاء نفذها سالم الدوسري قائد السعودية.
سالم الدوسري
النادي : الهلال
ويلعب المنتخب السعودي ضد بولندا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بكأس العالم.
وسدد سالم الدوسري في الدقيقة 1+45 تسديدة أرضية زاحفة ولكن فويتشيك تشيزني أبعدها من أسفل يمين مرماه.
وتشير نتيجة الشوط الأول إلى تقدم بولندا على السعودية بهدف دون رد سجله
تصدي تشيزني حرم سالم الدوسري من معادلة رقم سامي الجابر الهداف التاريخي للسعودية في المونديال.
ويملك الجابر 3 أهداف في رصيده بينما سجل سالم الدوسري هدفين فقط قبل هذه المباراة.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى برصيد 3 نقاط مقابل نقطة ويليه للمكسيك وبولندا ثم الأرجنتين بدون نقاط.
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