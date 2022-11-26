تشكيل الزمالك – أوباما يقود الهجوم ضد المصري.. وتواجد إمام عاشور
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك تشكيل فريقه المستدعى للقاء المصري اليوم السبت في كأس مصر.
ويواجه الزمالك منافسه المصري في ملعب برج العرب في ربع نهائي كأس مصر عن موسم 2021-2022.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد عواد
في الدفاع: حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري
في الوسط: عمر جابر- محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي- سيد عبد الله
في الهجوم: أحمد سيد "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"– إمام عاشور
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.
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