الدرجة الثانية - ياسر رضوان يرفع عدد المدربين الراحلين إلى 25

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 15:20

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

شهدت منافسات دوري الدرجة الثانية استقالة جديدة بعد مرور الجولة السابعة من الموسم الحالي.

وأعلن نادي النصر برئاسة عمرو عبد الحق عن استقالة ياسر رضوان مدرب الفريق من منصبه.

وقرر رضوان الرحيل عن تدريب النصر عقب الخسارة من منتخب السويس بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
مدرب تونس: أستراليا سجلت من فرصة وحيدة.. ولم نستغل ما قدمناه أمام الدنمارك ساسي: ربما بالغنا في الاحتفال بعد الدنمارك.. وسنقاتل على فرصنا أمام فرنسا كرنفال في الجول – أحد أعضاء "الفوضى السعيدة".. ميتشيل دوك يُسقط تونس سيناريوهات تأهل تونس لدور الـ16 من كأس العالم.. هديتان وانتصار على فرنسا

وتعقد إدارة النصر عدة جلسات من أجل الاستقرار على اسم المدرب الجديد الذي سيخلف ياسر رضوان.

وباستقالة ياسر رضوان وصلت عدد التغييرات الفنية في الدوري الدرجة الثانية إلى 25 تغيير بعد مرور 7 جولات فقط.

جميع التغييرات الفنية في دوري الدرجة الثانية

1- إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح ابو الفتوح بعد الجولة الثانية.

2- إقاله عبدالناصر محمد من الإنتاج الحربي بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد.

3 -استقالة سعيد ابراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري مؤقتا

4 -استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

5 -استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى

6 -استقالة حسن خيري بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين ابو طالب العيسوي

7 -استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك

8 -استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد اينو

9- استقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب

10- استقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء ابراهيم

11- استقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12- استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن

13- استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر

14 - استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق

15 - استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد

16 - استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي

17- استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد

18- استقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف

19 - استقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا

20 - استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة

21- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة

23- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي

24- استقالة حسن موسى من تدريب بايونيرز

25 - استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر

نادي النصر دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - حسام عبد العال مديرا فنيا لـ الإنتاج الحربي الدرجة الثانية - انتصار المنيا الأول في مجموعة الصعيد.. وتعادل القناة بـ القاهرة الدرجة الثانية – بترول أسيوط يعود لصدارة مجموعة الصعيد كاميرا في الجول - ناشئ طنطا يرفض التخلي عن دروسه أثناء مباراة فريقه الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري الدرجة الثانية - بلدية المحلة ينتصر بخماسية.. وسكولز ونيمار يسجلان في فوز لافيينا الدرجة الثانية – وادي دجلة يواصل الانتصارات وأول هاتريك ضمن 15 مباراة في الجولة السادسة
أخر الأخبار
تشكيل الأرجنتين - خمسة تغييرات من سكالوني أمام المكسيك 15 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لويس إنريكي: لم أتوقع رؤية إسبانيا بتلك القوة.. ومواجهة ألمانيا تحدي لذلك السبب 20 دقيقة | قطر 2022
صاروخية أمام المصري تقود الزمالك لمواصلة حملة الدفاع عن لقب كأس مصر 29 دقيقة | الكرة المصرية
رفعت يسجل في فوز الوحدة بكأس الإمارات.. ويحصد جائزة رجل المباراة 37 دقيقة | المحترفون
مؤتمر يحيى جبران: مواجهة بلجيكا ستختلف كثيرا عن كرواتيا.. والجميع متحمس لها 40 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - ولد كبيرًا في هذه البلاد.. ليفاندوسكي رجل مباراة بولندا والسعودية ساعة | قطر 2022
مران الأهلي - محاضرة نظرية من كولر قبل مواجهة المقاولون ساعة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - تاكيس يضم 21 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط