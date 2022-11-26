الدرجة الثانية - ياسر رضوان يرفع عدد المدربين الراحلين إلى 25

شهدت منافسات دوري الدرجة الثانية استقالة جديدة بعد مرور الجولة السابعة من الموسم الحالي.

وأعلن نادي النصر برئاسة عمرو عبد الحق عن استقالة ياسر رضوان مدرب الفريق من منصبه.

وقرر رضوان الرحيل عن تدريب النصر عقب الخسارة من منتخب السويس بهدف دون رد.

وتعقد إدارة النصر عدة جلسات من أجل الاستقرار على اسم المدرب الجديد الذي سيخلف ياسر رضوان.

وباستقالة ياسر رضوان وصلت عدد التغييرات الفنية في الدوري الدرجة الثانية إلى 25 تغيير بعد مرور 7 جولات فقط.

جميع التغييرات الفنية في دوري الدرجة الثانية

1- إقالة أحمد كمال من كهرباء الإسماعيلية وتعيين صلاح ابو الفتوح بعد الجولة الثانية.

2- إقاله عبدالناصر محمد من الإنتاج الحربي بعد الجولة الثانية وتعيين سيد عيد.

3 -استقالة سعيد ابراهيم من الألومنيوم بعد الجولة الثالثة وتعيين حسن خيري مؤقتا

4 -استقالة نادر السيد بعد الجولة الثالثة من مركز شباب طامية وتعيين فؤاد سلامة

5 -استقالة محمد عبد الله من بايونيرز بعد الجولة الرابعة وتعيين حسن موسى

6 -استقالة حسن خيري بعد مباراة الجولة الرابعة وتعيين ابو طالب العيسوي

7 -استقالة حاتم حسن بعد الجولة الرابعة من الهلال وتعيين حوده الترك

8 -استقالة أحمد عبد الغني من الفيوم بعد الجولة الرابعة وتعيين خالد اينو

9- استقالة امير عزمي مجاهد من تدريب المنيا بعد الجولة الرابعة وتعيين شريف الخشاب

10- استقالة هاني عرفه المدير الفني لنادي الإعلاميين بعد الجولة الرابعة وتعيبن علاء ابراهيم

11- استقالة هيثم سمير من تدريب المدينة المنورة بعد الجولة الرابعة وتعيين شديد قناوي

12- استقالة محمد حسن من تدريب مستقبل وطن بعد الجولة الرابعة وتعيين سامر عبد الرحمن

13- استقالة صلاح ابو الفتوح من كهرباء الإسماعيلية بعد الجولة الرابعة وتعيين أشرف خضر

14 - استقالة ايمن الجمل من كفر الشيخ بعد الجولة الخامسة وتعيين عبد الفتاح عبد الرازق

15 - استقالة محمد صلاح من تدريب السكة الحديد بعد الجولة الخامسة وتعيين امير عزمي مجاهد

16 - استقالة حودة الترك من هلال مطروح وتعيين عبد العظيم هنيدي

17- استقالة هيثم شعبان من بتروجت وتعيين سيد عيد

18- استقالة محمد كابوريا من تدريب تليفونات بني سويف

19 - استقالة شريف الخشاب من تدريب المنيا

20 - استقالة ابو العنين شحاتة من تدريب المجد السكندري بعد الجولة السابعة

21- استقالة حسام عبد العال من تدريب دكرنس بعد الجولة السابعة

22- إقالة رمضان السيد من تدريب الأوليمبي بعد الجولة السابعة

23- استقالة سيد عيد من تدريب الإنتاج الحربي

24- استقالة حسن موسى من تدريب بايونيرز

25 - استقالة ياسر رضوان من تدريب النصر