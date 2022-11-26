مدرب تونس: أستراليا سجلت من فرصة وحيدة.. ولم نستغل ما قدمناه أمام الدنمارك

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 15:05

كتب : FilGoal

جلال القادري مدرب منتخب تونس

كشف جلال القادري مدرب منتخب تونس أسباب خسارة فريقه أمام أستراليا.

وخسر منتخب تونس على يد نظيره الأسترالي بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من كأس العالم.

وقال القادر عبر "بي إن سبورتس: "كنا نعلم أنها مباراة مصيرية لكننا لم نستغل الأداء الجيد في المباراة الأولى ضد الدنمارك. منتخب أستراليا لعب على الكرات العرضية واستغل فرصة وحيدة وسجل هدفا بينما نحن أضاعنا عديد الفرص على مدار الشوطين".

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وأكمل "أضاعنا فرصتين محققتين عن طريق المساكني (يوسف المساكني) ودراجر (محمد دراجر) وفي مثل هذه البطولات إن لم تستطع تسجيل الفرص يصبح الأمر صعبا".

وتابع "الشوط الأول لم نظهر بالشكل المطلوب ولكن في الشوط الثاني سيطرنا سيطرة كاملة على مجريات المباراة وقدمنا الزيادة الهجومية من خلال التبديلات وكنا بحاجة فقط لترجم السيطرة على أهداف".

الفوز رفع رصيد أستراليا للنقطة الثالثة ليتساوى مع منتخب فرنسا ويليهما تونس والدنمارك بنقطة وحيدة في المجموعة الرابعة.

المنتخب التونسي فشل في تسجيل أول أهدافه في كأس العالم 2022 بعد خوض مباراتي الدنمارك وأستراليا.

وتعادل منتخب تونس ضد الدنمارك سلبيا قبل الخسارة من أستراليا بهدف دون رد.

وتلعب فرنسا ضد الدنمارك اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ويلتقي منتخب تونس ضد فرنسا بينما تلعب أستراليا ضد الدنمارك في الجولة الأخيرة.

منتخب أستراليا منتخب تونس
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