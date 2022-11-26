نسر بلا مخالب

فشل منتخب تونس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أستراليا في كأس العالم 2022.

وخسر نسور قرطاج بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل ميتشيل ديوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

الفوز رفع رصيد أستراليا للنقطة الثالثة ليتساوى مع منتخب فرنسا ويليهما تونس والدنمارك بنقطة وحيدة في المجموعة الرابعة.

المنتخب التونسي فشل في تسجيل أول أهدافه في كأس العالم 2022 بعد خوض مباراتي الدنمارك وأستراليا.

وتعادل منتخب تونس ضد الدنمارك سلبيا قبل السخارة من أستراليا بهدف دون رد.

ولأول مرة في تاريخ مشاركاته كأس العالم، أنهى منتخب أستراليا الشوط الأول متقدما في النتيجة.

التشكيل

ودفع جلال القادري مدرب تونس بنعيم السليتي على حساب أنيس بن سليمان في تشكيل تونس الأمامي، بينما أجرى جراهام أرنولد مدرب أستراليا تبديلا وحيدا عن تشكيل مباراة فرنسا.

ماتيو رايان يحرس مرمى أستراليا أمام تونس وجودوين يقود الهجوم 🌟🇦🇺#في_المونديال pic.twitter.com/QHaFfGNeov — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2022

أحداث المباراة

وبدأ منتخب تونس المباراة بشكل جيد ومرر عصام الجبالي عرضية خطيرة ليوسف المساكني الذي اقتحم منطقة جزاء أستراليا لكن الكرة طالت في اللحظات الأخيرة.

ونجح ميتشيل ديوك في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 برأسية متقنة مستغلا عرضية عزيز بيهيتش.

وقام كاي رولز مدافع أستراليا بإنقاذ رائع وحرم محمد دراجر من تسجيل هدف التعادل.

وكاد خطأ من علي العابدي لاعب منتخب تونس أن يتسبب في تسجيل الهدف الثاني لكن الكرة تحولت إلى ركلة ركنية.

وأهدر يوسف المساكني فرصة مؤكدة لمنتخب تونس ومرت كرته بجوار المرمى بقليل.

ونشط المنتخب التونسي هجوميا بعد دخول فرجاني ساسي بدلا من محمد دراجر في الدقيقة 46.

وأنقذ ياسين مرياح هجمة خطيرة لمنتخب أستراليا من أمام ميتشيل ديوك.

وارسل وجدي كشريدة عرضية خطيرة حولها وهبي الخزري تجاه المرمى لكن حارس أستراليا تألق وأبعدها.

وفشلت جميع محاولات منتخب تونس للعودة وتسجيل هدف التعادل في ظل صلابة دفاع أستراليا.

وتلعب فرنسا ضد الدنمارك اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ويلتقي منتخب تونس ضد فرنسا بينما تلعب أستراليا ضد الدنمارك في الجولة الأخيرة.