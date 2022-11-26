كرنفال في الجول – أحد أعضاء "الفوضى السعيدة".. ميتشيل دوك يُسقط تونس

سجل ميتشيل دوك لاعب منتخب أستراليا هدفا قاد به منتخب بلاده للفوز على تونس اليوم السبت.

والتقى منتخب أستراليا بمنافسه تونس في ملعب الجنوب في ثاني جولات المونديال القطري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وحصد منتخب أستراليا أول ثلاث نقاط له في المونديال، فيما تجمد رصيد تونس عند نقطة وحيدة.

ميتشيل دوك كافأ مدربه جراهام أرنولد بثقته فيه بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 كأحد اللاعبين فوق السن والآن كأس العالم 2022.

وأصبح لاعب أستراليا أول لاعب يلعب في أحد أندية الدرجة الثانية في العالم الذي يسجل هدفا في النسخة الجارية من المونديال.

ويلعب ميتشيل دوك في فريق فاجيانو أوكاياما الياباني.

وجاءت أرقام اللاعب الأسترالي في المباراة كالتالي:

لعب لـ64 دقيقة

سجل هدفا

سدد على المرمى مرتين

سدد مرة خارج المرمى

سدد مرة وتصدى له الدفاع

نجح في مراوغة من أصل اثنين

لمس الكرة 33 مرة

دقة تمريراته 56%

أرسل تمريرة طولية وحيدة صحيحة

فاز بثلاثة التحامات من أصل أربعة

فاز بستة التحامات هوائية من أصل ثمانية

فقد الكرة 11 مرة

قبل مباراة الإمارات في الملحق الآسيوي للتأهل إلى كأس العالم، وقف دوك ليخطب وسط زملائه بطلب من المدرب أرنولد: "أبلغ 31 عامًا، وأعرف أنها آخر فرصة لي لألعب كأس العالم".

واحد من 9 أشقاء، يصف دوك عائلته بـ "الفوضى السعيدة".

لم تكن عائلة ثرية على حد وصف اللاعب، لكنهم كانوا سعداء، اعتاد ميتش وراثة ملابس أشقائه وشقيقاته.

يقول دوك: "أنا ممتن لكل ما قدّمته لي عائلتي، لقد عانوا كثيرًا، حتى يومنا هذا لا يزالون يسددون قيمة منزلهم، قدّموا تضحيات كبيرة لأجلنا".

وأتم "كنا 11 شخصًا، نكفي لتشكيل فريق كرة قدم، التعاون بيننا كان مذهلًا دومًا، أشقائي ووالديّ جميعهم أبطال خارقين بالتأكيد".

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