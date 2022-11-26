تشكيل بولندا – ليفاندوفسكي وميليك يقودان الهجوم ضد السعودية

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 13:41

كتب : FilGoal

المكسيك - بولندا - أوتشوا يتصدى لركلة جزاء من ليفاندوفسكي

أعلن سيسلاو ماشنيويز المدير الفني لمنتخب بولندا تشكيل فريقه لملاقاة السعودية اليوم السبت.

ويلعب منتخب السعودية مع بولندا في ثاني جولات المونديال في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

في الدفاع: بارتوش بيريشينكي- جاكوب كيويور- -كميل جليك- ماتي كاش

في الوسط: جريزيجورز كريتشوفياك- بيوتر زيلينسكي- كريستيان بيليك- برزيمسلاف فرانكوفسكي

في الهجوم: أركاديوش ميليك- روبرت ليفاندوفسكي

وفاز منتخب السعودية على الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

فيما تعادلت بولندا سلبيا بدون أهداف مع المكسيك.

بولندا السعودية كأس العالم
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