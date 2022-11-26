تشكيل السعودية – 3 تبديلات من رينار أمام بولندا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 13:35

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

أعلن إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية تشكيل فريقه لملاقاة بولندا اليوم السبت في كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب السعودية مع بولندا في ثاني جولات المونديال في ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وشهد التشكيل إجراء المدرب الفرنسي ثلاثة تبديلات بمشاركة محمد البريك بدلا من ياسر الشهراني، وعبد الإله العامري بدلا من حسان التمبكتي، وسامي النجعي بدلا من سلمان الفرج.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

في الدفاع: سعود عبد الحميد- عبد الإله العامري- علي البليهي- محمد البريك

في الوسط: سامي النجعي- عبد الإله المالكي- محمد كنو

في الهجوم: فراس البريكان- صالح الشهري- سالم الدوسري

وفاز منتخب السعودية على الأرجنتين في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

فيما تعادلت بولندا سلبيا بدون أهداف مع المكسيك.

السعودية بولندا كأس العالم
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