انتهت في كأس العالم - تونس (0) - (1) أستراليا.. فوز ثمين

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

ميتشيل ديوك مهاجم أستراليا

يلعب منتخب تونس ضد أستراليا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب الجنوب.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

ويقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس وأستراليا.

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نهاية المباراة

ق90 دفاع أستراليا يقف امام محاولات المساكني والخزري لتسجيل التعادل.

ق88 عرضية خطيرة من وجدي كشريدة يحولها وهبي الخزري تجاه المرمى لكن حارس أستراليا يتألق.

ق83 تسديدة قوية على الطائر من منصر الطالبي يتصدى لها حارس أستراليا

ق80 دفاع منتخب أستراليا يبعد كرة خطيرة من أمام يوسف المسكني

ق66 تسديدة قوية من يوسف المساكني من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب استراليا.

ق65 مطالبة لاعبي تونس بالحصول على ركلة جزاء

ق61 تسديدة من فرجاني ساسي تمر بعيدة عن مرمى أستراليا

ق58 ياسين مرياح يبعد هجمة خطيرة لمنتخب أسترايلا من أمام ميتشيل ديوك

ق53 عرضية خطيرة من نعيم السليتي يبعدها دفاع منتخب أستراليا

ق46 دخول فرجاني ساسي بدلا من محمد دراجر

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق3+45 يوسف المساكني يهدر فرصةمؤكدة لمنتخب تونس وكرته تمر بجوار المرمى بقليل.

ق44 خطأ من علي العابدي لاعب منتخب تونس يتسبب في فرصة خطيرة لكنها تحولت إلى ركلة ركنية

ق41 كاي رولز مدافع استرالي يقوم بإنقاذ رائع ويحرم محمد دراجر من تسجيل هدف التعادل.

ق29 محاولات تونسية لتسجيل هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية

ق23 ميتشيل ديوك يسجل الهدف الأول من ضربة رأسية

ق21 تسديدة قوية من محمد دراجر تمر أعلى مرمى أستراليا بقليل.

ق19 عصام الجبالي يمرر عرضية خطيرة ليوسف المساكني الذي اقتحم منطقة جزاء أستراليا لكن الكرة طالت في اللحظات الأخيرة

ق11 ياسين مرياح مدافع تونس يبعد الخطورة بعد عرضية كريج جودوين

ق4 ضغط مبكر من منتخب تونس على المنتخب الأسترالي

انطلاق المباراة

منتخب تونس كاس العالم كأس العالم 2022
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