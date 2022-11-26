تشكيل تونس - تبديل وحيد.. ومعلول والجزيري على مقاعد البدلاء أمام أستراليا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

عصام الجبالي - تونس أمام الدنمارك

أجرى جلال القادري المدير الفني لـ تونس تبديل وحيد في تشكيل فريقه أمام أستراليا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ودفع القادري بنعيم السليتي على حساب أنيس بن سليمان الذي بدا مباراة الدنمارك ضمن الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب الدنمارك مع تونس وفرنسا وأستراليا في المجموعة الرابعة لكأس العالم.

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وتواجد الثنائي علي معلول وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء تونس أمام أستراليا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

الدفاع: منتصر الطالبي - ديلان برون - ياسين مرياح.

الوسط: محمد دراجر - إلياس السخيري - عيسى العيدوني – علي العابدي.

الهجوم: يوسف المساكني - عصام الجبالي – نعيم السليتي.

وتعادل منتخب تونس ضد الدنمارك سلبيا في الجولة الأولى.

فيما خسر منتخب أستراليا على يد فرنسا 4-1.

ولم يسبق لتونس أن تخطت مرحلة المجموعات في كأس العالم خلال مشاركاتها الـ 5 السابقة.

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