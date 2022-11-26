تشكيل أستراليا – تبديل وحيد أمام تونس

أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا تشكيل فريقه لملاقاة تونس اليوم السبت في كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب أستراليا بمنافسه تونس في ملعب الجنوب في ثاني جولات المونديال القطري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وشهد التشكيل إجراء مدرب أستراليا لتبديل وحيد بمشاركة فران كاراشيتش في مركز الظهير الأيمن بدلا من ناثانيل أتكنسون.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ماثيو ريان

في الدفاع: عزيز بيهيتش- كاير وليس- هاري سوتار- فران كاراشيتش

في الوسط: رايلي مكجريي- آرون موي- جاكسون إرفيني

في الهجوم: كريج جودوين- ميتشيل دوك- ماثيو ليكي

وكان منتخب أستراليا هُزم من فرنسا بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى.

فيما تعادل منتخب تونس سلبيا بدون أهداف مع الدنمارك.

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