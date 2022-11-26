مواعيد مباريات السبت 26 نوفمبر 2022 –الزمالك والمصري.. وقمم نارية في كأس العالم

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

كما يلعب الزمالك ضد المصري في دور الثمانية من مسابقة كاس مصر (2021-2022)

ويستعرض FilGoal.com مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا

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كأس العالم

تونس x أستراليا (12:00 ظهرًا) beIN Sports Max 1 Alkass Extra One beIN Sports 4K رؤوف خليف، خالد الحدي



السعودية x بولندا (3:00 عصرًا) beIN Sports Max 2 BeIN Sports Alkass Extra One Alkass ONE حسن العيدروس، خليل البلوشي

فرنسا x الدنمارك (6:00 مساءً) beIN Sports 4K

beIN Sports Max 1 Alkass Extra One

Alkass Extra Two عصام الشوالي، مشاري القرني

الأرجنتين x المكسيك (9:00 مساء)

beIN Sports 4K beIN Sports Max 2 Alkass Extra One Alkass Extra Two

حفيظ دراجي، أحمد الطيب.

كأس مصر

الزمالك × المصري (الخامسة مساء)

تعليق مؤمن حسن

ON TIME SPORTS

تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 عاما

منتخب مصر الأولمبي × منتخب زامبيا الأولمبي (السادسة مساء)