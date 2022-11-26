مواعيد مباريات السبت 26 نوفمبر 2022 –الزمالك والمصري.. وقمم نارية في كأس العالم
السبت، 26 نوفمبر 2022 - 10:49
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.
كما يلعب الزمالك ضد المصري في دور الثمانية من مسابقة كاس مصر (2021-2022)
ويستعرض FilGoal.com مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.
يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا
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كأس العالم
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تونس x أستراليا (12:00 ظهرًا)
beIN Sports Max 1
Alkass Extra One
beIN Sports 4K
رؤوف خليف، خالد الحدي
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السعودية x بولندا (3:00 عصرًا)
beIN Sports Max 2
BeIN Sports
Alkass Extra One
Alkass ONE
حسن العيدروس، خليل البلوشي
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فرنسا x الدنمارك (6:00 مساءً)
beIN Sports 4K
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beIN Sports Max 1
Alkass Extra One
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Alkass Extra Two
عصام الشوالي، مشاري القرني
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الأرجنتين x المكسيك (9:00 مساء)
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beIN Sports 4K
beIN Sports Max 2
Alkass Extra One
Alkass Extra Two
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حفيظ دراجي، أحمد الطيب.
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كأس مصر
الزمالك × المصري (الخامسة مساء)
تعليق مؤمن حسن
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تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 عاما
منتخب مصر الأولمبي × منتخب زامبيا الأولمبي (السادسة مساء)