مواعيد مباريات السبت 26 نوفمبر 2022 –الزمالك والمصري.. وقمم نارية في كأس العالم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين أمام السعودية

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022.

كما يلعب الزمالك ضد المصري في دور الثمانية من مسابقة كاس مصر (2021-2022)

ويستعرض FilGoal.com مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هـــنــــا

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كأس العالم

  • تونس x أستراليا (12:00 ظهرًا)

    beIN Sports Max 1

    Alkass Extra One

    beIN Sports 4K

    رؤوف خليف، خالد الحدي

  • السعودية x بولندا (3:00 عصرًا)

    beIN Sports Max 2

    BeIN Sports

    Alkass Extra One

    Alkass ONE

    حسن العيدروس، خليل البلوشي

  • فرنسا x الدنمارك (6:00 مساءً)

    beIN Sports 4K

  • beIN Sports Max 1

    Alkass Extra One

  • Alkass Extra Two

    عصام الشوالي، مشاري القرني

  • الأرجنتين x المكسيك (9:00 مساء)

    • beIN Sports 4K

    beIN Sports Max 2

    Alkass Extra One

    Alkass Extra Two

  • حفيظ دراجي، أحمد الطيب.

  • كأس مصر

الزمالك × المصري (الخامسة مساء)

تعليق مؤمن حسن

ON TIME SPORTS

تصفيات كأس أفريقيا تحت 23 عاما

منتخب مصر الأولمبي × منتخب زامبيا الأولمبي (السادسة مساء)

كأس العالم 2022 منتخب السعودية منتخب تونس الزمالك
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