سيناريوهات التأهل - المجموعة الأولى.. وداع صاحب الأرض وطريق السنغال الوحيد

المجموعة الأولى لكأس العالم 2022 شهدت خروجا مبكرا لصاحب الأرض منتخب قطر، ليبقى الصراع بين هولندا والإكوادور والسنغال على بطاقة أخيرة.

بدأت المجموعة بفوز الإكوادور 2-0، وفوز هولندا على السنغال بنفس النتيجة.

وفي الجولة الثانية فازت السنغال على قطر 3-1، وتعادلت الإكوادور مع هولندا 1-1.

ماذا يمكن أن يحدث ومن سيتأهل في الجولة الثالثة؟

أولا.. لنتعرف على وسائل حسم التأهل في حال التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر بالترتيب:

1- فارق الأهداف

2- عدد الأهداف المسجلة

3- المواجهات المباشرة

(لأكثر من فريقين، يتم حساب نقاط المواجهات بين الفرق محل النزاع، ثم فارق الأهداف في هذه المباريات)

4- اللعب النظيف (الإنذار يكلف نقطة واحدة - الطرد بالإنذار الثاني يكلف 3 - الطرد المباشر يكلف 4 - بطاقة صفراء ثم طرد مباشر يكلف 5)

5- القرعة

ثانيا.. وضع المجموعة الحالي:

1= هولندا: 4 نقاط - 3 أهداف مقابل - فارق الأهداف (+2)

1= الإكوادور : 4 نقاط - 3 أهداف مقابل - فارق الأهداف (+2)

3- السنغال: 3 نقاط - 3 أهداف مقابل 3 أهداف - فارق الأهداف (0)

4- قطر: صفر - هدف مقابل 5 - فارق الأهداف (-4)

ثالثا.. المواجهات المتبقية في الخامسة مساء 29 نوفمبر:

قطر × هولندا

الإكوادور × السنغال

رابعا.. احتمالات التأهل:

هولندا:

1- الفوز على قطر

يحسم التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط).

يحسم الصدارة إذا لم يفز منتخب الإكوادور على السنغال، أو إذا فاز بنتيجة أقل من نتيجة فوز الطواحين على قطر، وإلا سنحتكم للقواعد الموضحة أعلاه لفض الاشتباك إذا فازا بنفس النتيجة.

2- التعادل مع قطر

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، ويحتفظ منتخب هولندا بالصدارة فقط إذا تعادل الإكوادور والسنغال بنتيجة أقل في عدد الأهداف من نتيجة تعادله مع قطر، وإذا تساوت النتائج سيحتكم الطرفان للعب النظيف.

3- الخسارة أمام قطر

تعني الخروج إذا فاز منتخب السنغال على الإكوادور بنتيجة أقل من نتيجة خسارة هولندا أمام قطر سواء في فارق الأهداف أو عدد الأهداف المسجلة.

مثال: إذا خسرت هولندا 2-0 وخسرت الإكوادور 3-1، تتأهل الإكوادور بفارق عدد الأهداف المسجلة.

أما إذا تساوت نتيجة الخسارتين، يحتكم الطرفان للعب النظيف.

تعني الخروج أيضا إذا تعادل السنغال والإكوادور وخسر منتخب هولندا بفارق 3 أهداف، أو بفارق هدفين إذا أصبح عدد أهداف السنغال أكثر.

الإكوادور:

1- الفوز على السنغال

يحسم التأهل مباشرة دون النظر لنتيجة المنافسين (7 نقاط).

يحسم الصدارة إذا لم يفز منتخب هولندا على قطر، أو إذا فاز بنتيجة أقل من نتيجة فوز الإكوادور على السنغال، وإلا سنحتكم للقواعد الموضحة أعلاه لفض الاشتباك إذا فازا بنفس النتيجة.

2- التعادل مع السنغال

يعني التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (5 نقاط)، وينفرد منتخب الإكوادور بالصدارة فقط إذا تعادل هولندا وقطر بنتيجة أقل في عدد الأهداف من نتيجة تعادله مع السنغال، وإذا تساوت النتائج سيحتكم الطرفان للعب النظيف.

3- الخسارة أمام السنغال

تعني الخروج إلا إذا خسر منتخب هولندا أمام منتخب قطر بفارق أهداف أكبر، أو بعدد أهداف أكثر في المباراة، نفس ما ينطبق على المثال الموضح في سيناريو خسارة هولندا أعلاه.

السنغال:

1- الفوز على الإكوادور

تأهل مباشر دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى (6 نقاط)، وصدارة المجموعة إذا لم تفز هولندا على قطر.

2- التعادل مع الإكوادور

يعني التأهل فقط إذا خسرت هولندا أمام قطر بفارق 3 أهداف، أو بفارق هدفين إذا شهد التعادل عدد أهداف يرجح كفة السنغال في عدد الأهداف المسجلة.

3- الخسارة أمام الإكوادور

خروج مباشر دون النظر لأي اعتبارات أخرى.