فرج عامر: الفوز برئاسة سموحة رد لي كرامتي.. كانت مباراة ودية محترمة

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الفوز بمقعد الرئاسة رد له كرامته.

وعاد فرج عامر إلى منصب رئيس نادي سموحة السكندري بالفوز بانتخابات مقعد الرئيس والتي أقيمت أمس الجمعة.

وقال فرج عامر عبر قناة المحور: "أشكر وزير الرياضة على تنفيذ الأحكام ورغبة الجمعية العمومية، وأيضا رئيس اللجنة الأولمبية، وأهدى الفوز لأعضاء الجمعية العمومية، من انتخبني ومن لم ينتخبني".

وتابع "هي منافسة رياضية جميلة وسأكّرم وليد عرفات ومحمد مجاهد، وهي مباراة ودية محترمة جدا".

وأردف "الفوز باكتساح رد لي كرامتي وثقتي بنفسي، وأريد خدمة الجمعية العمومية بالعمل الجماعي مع مجلس الإدارة".

وأتم "ليس لدي فواتير أو صراعات انتخابية".

وصوّت 18973 عضوا في انتخابات رئيس النادي، جاءت منها 18762 صحيحة.

وحصد فرج عامر على 8443 صوتا متفوقا على وليد عرفات الذي سيترك مقعده بعدما حصد 5832 صوتا.

وحل محمد مجاهد في المركز الثالث برصيد 4449 صوتا، فيما حصد هاني الباهي 15 صوتا وأحمد الصغير 14 ورفعت مرسي 9.

وسبق أن فاز وليد عرفات برئاسة مجلس إدارة نادي سموحة بشكل رسمي في أكتوبر من العام الماضي، بعد الفوز بالانتخابات أمام منافسه فرج عامر رئيس النادي السابق.

وحينها رحل فرج عامر عن رئاسة سموحة بعد 23 عاما على رأس مجلس إدارة النادي السكندري، والآن يعود من جديد.