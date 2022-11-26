كأس العالم - 94% نسبة حضور الجمهور بعد الجولة الأولى من دور المجموعات

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

جماهير المغرب أمام كرواتيا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن نسبة حضور الجماهير عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وتظهر الأرقام الرسمية أن المتوسط الإجمالي لحضور المباريات يبلغ 94٪ مقارنة بسعة الاستاد للمباراة المحددة.

وكشف فيفا "بيع أكثر من 3 ملايين تذكرة للبطولة وتأتي أرقام الحضور القوية هذه عقب الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن أرقام المشاهدة التلفزيونية الأولية قد ارتفعت في مختلف دول العالم مقارنة مع نسخة كأس العالم السابقة".

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وأضاف "أعلى نسبة حضور حتى الآن في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل يوم 24 نوفمبر، حيث شاهد 88,103 متفرجاً البرازيل تفوز على صربيا 2-0. وفي نفس اليوم، حقق مهرجان فيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة أعلى نسبة حضور تراكمية، حيث بلغ إجمالي الحضور على مدار اليوم 98 ألف مشجع".

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وواصل "وبينما يطلب فيفا أن تكون الملاعب التي تستضيف المباراة النهائية والمباراة الافتتاحية ومباريات نصف النهائي قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 80,000 و60,000 متفرج على التوالي، يمكن أن يستوعب ملعب لوسيل الرائع 88,966 متفرجاً، بينما يمكن لاستاد البيت أن يستوعب ما يصل إلى 68,895 مشجعاً. وبالنسبة لجميع المباريات الأخرى، يلزم توفر سعة لا تقل عن 40 ألف مقعد. وملعب 974 القابل للفك هو الأقل سعة من بين جميع ملاعب قطر 2022 (44,089)".

واختتم "تم الانتهاء من أرقام القدرة الاستيعابية للبطولة بعد إجراء جميع الترتيبات التشغيلية، من خريطة المقاعد النهائية إلى البنية التحتية المؤقتة لاستيعاب وسائل الإعلام والمذيعين والضيوف. كما تم توضيح أن السعات لمباريات محددة مثل الافتتاح والنهائي قد تختلف قليلاً، وأن الأرقام الخاصة بالإرث يقدمها البلد المضيف".

يذكر أن منتخب قطر مستضيف البطولة ودع منافسات كأس العالم 2022 بشكل رسمي بعد تعادل هولندا والإكوادور.

وأصبح منتخب قطر ثاني دولة تستضيف كأس العالم عبر التاريخ وتودع من دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا في 2010.

كما أصبح أول منتخب مُضيف يتعرض للإقصاء من كأس العالم بعد جولتين فقط من دور المجموعات

كأس العالم 2022 منتخب قطر
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