خبر في الجول - موعد عودة فيريرا إلى الزمالك

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 00:19

كتب : أحمد شوقي صلاح

فيريرا - الزمالك ضد سيراميكا

علم FilGoal.com أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قد أبلغ إدارة النادي بموعد عودته إلى مصر.

وسيعود فيريرا يوم الأحد 27 نوفمبر.

وتوفي نجل زوجة فيريرا في حادث سير في تركيا، وأعلن الزمالك سفر المدرب البرتغالي إلى بلاده في إجازة قصيرة لحضور مراسم الجنازة.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق كأس مصر - عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمصري قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وتواجد زيزو ومصطفى شلبي أمام المصري في الكأس في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام المصري

وسيغيب فيريرا عن مباراة المصري يوم السبت 26 نوفمبر في ربع نهائي كأس مصر 2021/2022.

وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أي عقبات من الممكن أن تواجهه.

وسيقود روي أجواش مساعد فيريرا المباراة في غيابه برفقة أسامة نبيه المدرب العام.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات بتحقيقه فوزين وتعادل.

جوسفالدو فيريرا الزمالك كأس مصر
نرشح لكم
فرج عامر: الفوز برئاسة سموحة رد لي كرامتي.. كانت مباراة ودية محترمة حسام حسن: محمد صلاح الأفضل في مصر ولكن.. وتلقيت عرضين للتدريب بـ الجزائر كأس مصر - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق كأس مصر - عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمصري بعد 13 شهرا فقط.. فرج عامر يعود لرئاسة نادي سموحة في الجول يكشف سبب غياب 8 لاعبين عن قائمة الزمالك أمام المصري قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وتواجد زيزو ومصطفى شلبي أمام المصري في الكأس
أخر الأخبار
سيناريوهات التأهل - المجموعة الأولى.. وداع صاحب الأرض وطريق السنغال الوحيد 2 ساعة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثانية.. الحرب العالمية وطريقة واحدة لخروج إنجلترا 2 ساعة | قطر 2022
فرج عامر: الفوز برئاسة سموحة رد لي كرامتي.. كانت مباراة ودية محترمة 2 ساعة | الكرة المصرية
هاري كين: في يورو 2020 تعادلنا في المباراة الثانية وتأهلنا للنهائي 2 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - 94% نسبة حضور الجمهور بعد الجولة الأولى من دور المجموعات 2 ساعة | قطر 2022
بوليسيتش: نشعر إنه كان بإمكاننا الفوز على إنجلترا.. ومتأكد من قدرتنا في التأهل 3 ساعة | قطر 2022
خبر في الجول - موعد عودة فيريرا إلى الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
تقرير سعودي: النصر يعرض على رونالدو 75 مليون يورو سنويا.. وموقف اللاعب 3 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية