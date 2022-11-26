خبر في الجول - موعد عودة فيريرا إلى الزمالك

علم FilGoal.com أن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قد أبلغ إدارة النادي بموعد عودته إلى مصر.

وسيعود فيريرا يوم الأحد 27 نوفمبر.

وتوفي نجل زوجة فيريرا في حادث سير في تركيا، وأعلن الزمالك سفر المدرب البرتغالي إلى بلاده في إجازة قصيرة لحضور مراسم الجنازة.

وسيغيب فيريرا عن مباراة المصري يوم السبت 26 نوفمبر في ربع نهائي كأس مصر 2021/2022.

وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أي عقبات من الممكن أن تواجهه.

وسيقود روي أجواش مساعد فيريرا المباراة في غيابه برفقة أسامة نبيه المدرب العام.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات بتحقيقه فوزين وتعادل.