تقرير سعودي: النصر يعرض على رونالدو 75 مليون يورو سنويا.. وموقف اللاعب

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 00:14

كتب : محمود حمدي

احتفال رونالدو بهدفه ضد غانا

قدم نادي النصر السعودي عرضا ضخما للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وانفصل رونالدو عن مانشستر يونايتد منذ أيام وبات لاعبًا حرًا، وترددت شائعات بشأن ارتباط اسمه بنادي النصر.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نادي النصر قدم عرضا لكريستيانو رونالدو مقابل 75 مليون يورو سنويا.

أخبار متعلقة:
الأكثر سلبية على الإطلاق.. رقم قياسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم مؤتمر لاعب تونس: سنقدم كل شيء من أجل تحقيق حلمنا كرنفال كأس العالم - كابتن أمريكا الكرواتي.. بوليسيتش رجل مباراة إنجلترا والولايات المتحدة مدرب الإكوادور: ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة.. ولدينا قائد كبير

وكشف التقرير السعودي عن أن النصر عرض على رونالدو عقدا لمدة 3 سنوات بإجمالي 225 مليون يورو.

وشدد التقرير على أن اللاعب أبلغ مفاوضين النادي السعودي بتأجيل مناقشة مستقبله حتى نهاية منافسات كأس العالم.

وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي لتحقيق الفوز على غانا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وسجل رونالدو هدفه في المباراة من ركلة جزاء.

ترحيب سعودي

في المقابل عبّر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة السعودي، عن أمنيته في قدوم كريستيانو رونالدو لدوري بلاده.

وصرّح الوزير السعودي خلال حوار مع شبكة سكاي سبورتس: "أقرأ ما تقرأونه في الصحف، ونرى اسم السعودية مرتبطًا بالعديد من هذه الأمور، خصوصًا إذا تعلق الأمر باستثمارات كبرى، لكن ليس لدي أي فكرة عن خططه المستقبلية".

وأضاف: "من الذي لن يرغب في أن يلعب رونالدو بدوريه! إنه قدوة للعديد من اللاعبين الشبان، هو وميسي، أتمنى أن أراهما يلعبان في الدوري السعودي".

وشدد: "لم لا؟ دورينا قوي، وكل فريق يُسمَح له بضم 7 لاعبين بالإضافة إلى 1 على دكة البدلاء. أنديتنا تلعب في مستويات عالية في المسابقات الآسوية، والكرة السعودية قوية".

ومر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بأسبوع مثير بداية بتصريحاته ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد إلى فسخ التعاقد ليصبح لاعبا حرا.

ولكن جاء كأس العالم وجاء معه الأنباء السعيدة بعدما أصبح خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب المكسيكي رافائييل ماركيز والإسباني أنتونيو كاربخال والأرجتنيني ليونيل ميسي والألماني لوثار ماتيوس.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل خلال 5 نسخ متتالية من كأس العالم (2006-2010-2014-2018-2022).

رونالدو النصر السعودي
نرشح لكم
سيناريوهات التأهل - المجموعة الأولى.. وداع صاحب الأرض وطريق السنغال الوحيد سيناريوهات التأهل - المجموعة الثانية.. الحرب العالمية وطريقة واحدة لخروج إنجلترا هاري كين: في يورو 2020 تعادلنا في المباراة الثانية وتأهلنا للنهائي كأس العالم - 94% نسبة حضور الجمهور بعد الجولة الأولى من دور المجموعات بوليسيتش: نشعر إنه كان بإمكاننا الفوز على إنجلترا.. ومتأكد من قدرتنا في التأهل الأكثر سلبية على الإطلاق.. رقم قياسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم مؤتمر لاعب تونس: سنقدم كل شيء من أجل تحقيق حلمنا مدرب الإكوادور: ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة.. ولدينا قائد كبير
أخر الأخبار
سيناريوهات التأهل - المجموعة الأولى.. وداع صاحب الأرض وطريق السنغال الوحيد 4 ساعة | قطر 2022
سيناريوهات التأهل - المجموعة الثانية.. الحرب العالمية وطريقة واحدة لخروج إنجلترا 5 ساعة | قطر 2022
فرج عامر: الفوز برئاسة سموحة رد لي كرامتي.. كانت مباراة ودية محترمة 5 ساعة | الكرة المصرية
هاري كين: في يورو 2020 تعادلنا في المباراة الثانية وتأهلنا للنهائي 5 ساعة | قطر 2022
كأس العالم - 94% نسبة حضور الجمهور بعد الجولة الأولى من دور المجموعات 5 ساعة | قطر 2022
بوليسيتش: نشعر إنه كان بإمكاننا الفوز على إنجلترا.. ومتأكد من قدرتنا في التأهل 5 ساعة | قطر 2022
خبر في الجول - موعد عودة فيريرا إلى الزمالك 6 ساعة | الكرة المصرية
تقرير سعودي: النصر يعرض على رونالدو 75 مليون يورو سنويا.. وموقف اللاعب 6 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية