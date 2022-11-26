تقرير سعودي: النصر يعرض على رونالدو 75 مليون يورو سنويا.. وموقف اللاعب

قدم نادي النصر السعودي عرضا ضخما للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وانفصل رونالدو عن مانشستر يونايتد منذ أيام وبات لاعبًا حرًا، وترددت شائعات بشأن ارتباط اسمه بنادي النصر.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن نادي النصر قدم عرضا لكريستيانو رونالدو مقابل 75 مليون يورو سنويا.

وكشف التقرير السعودي عن أن النصر عرض على رونالدو عقدا لمدة 3 سنوات بإجمالي 225 مليون يورو.

وشدد التقرير على أن اللاعب أبلغ مفاوضين النادي السعودي بتأجيل مناقشة مستقبله حتى نهاية منافسات كأس العالم.

وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي لتحقيق الفوز على غانا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة.

وسجل رونالدو هدفه في المباراة من ركلة جزاء.

ترحيب سعودي

في المقابل عبّر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الرياضة السعودي، عن أمنيته في قدوم كريستيانو رونالدو لدوري بلاده.

وصرّح الوزير السعودي خلال حوار مع شبكة سكاي سبورتس: "أقرأ ما تقرأونه في الصحف، ونرى اسم السعودية مرتبطًا بالعديد من هذه الأمور، خصوصًا إذا تعلق الأمر باستثمارات كبرى، لكن ليس لدي أي فكرة عن خططه المستقبلية".

وأضاف: "من الذي لن يرغب في أن يلعب رونالدو بدوريه! إنه قدوة للعديد من اللاعبين الشبان، هو وميسي، أتمنى أن أراهما يلعبان في الدوري السعودي".

وشدد: "لم لا؟ دورينا قوي، وكل فريق يُسمَح له بضم 7 لاعبين بالإضافة إلى 1 على دكة البدلاء. أنديتنا تلعب في مستويات عالية في المسابقات الآسوية، والكرة السعودية قوية".

ومر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بأسبوع مثير بداية بتصريحاته ضد ناديه السابق مانشستر يونايتد إلى فسخ التعاقد ليصبح لاعبا حرا.

ولكن جاء كأس العالم وجاء معه الأنباء السعيدة بعدما أصبح خامس لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم بجانب المكسيكي رافائييل ماركيز والإسباني أنتونيو كاربخال والأرجتنيني ليونيل ميسي والألماني لوثار ماتيوس.

كما أصبح رونالدو أول لاعب يسجل خلال 5 نسخ متتالية من كأس العالم (2006-2010-2014-2018-2022).