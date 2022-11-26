حسام حسن: محمد صلاح الأفضل في مصر ولكن.. وتلقيت عرضين للتدريب بـ الجزائر

اختار حسام حسن نجم منتخب مصر السابق، محمد صلاح كأفضل لاعب في مصر، وتحدث عن رفض عرضين للتدريب في الجزائر.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقال حسام حسن عبر موقع الهداف الجزائري: "لكل مرحلة ناسها، محمد صلاح قدم إعجازا وما حققه في الدوريات الأوروبية لم يحققه أي لاعب في تاريخ مصر".

وتابع "أضاف صلاح للمنتخب لكن هناك من حقق أكثر منه، لكن على المستوى العالمي لا يوجد قبله أو بعده حقق ما حققه".

ويحتل حسام حسن صدارة ترتيب هدافي منتخب مصر يليه محمد صلاح.

وعن الفارق بين صلاح ورياض محرز نجم منتخب الجزائر قال: "الأسلوب والمهارة متقاربة، ربما محمد صلاح أسرع قليلا، ونسبة تهديف صلاح أعلى من رياض محرز، وإذا عمل الجزائري على ذلك سيكون هناك تقارب بينهما، دفاعيا لدى الثنائي نفس النواقص".

وتابع "تلقيت الشهر الماضي عرضين لتدريب ناديين من الجزائر، التدريب في الجزائر شيء عظيم".

وأوضح "لكن لم يكن هناك نصيب وأجلت القرار قليلا بسبب حصولي على راحة عقب نهاية الموسم، ومتابعة مباريات كأس العالم".

وتطرق للحديث عن مباريات مصر والجزائر قائلا: "شعوري أن ننسى ما فات، لأن ما حدث يحدث في ملاعب العالم، وحدثت في قارة أمريكا الجنوبية على مستوى الأندية والمنتخبات".

وأتم "شعوب شمال إفريقيا عاطفية والوطنية لدى الجماهير عالية، والحماس والغيرة أثناء المنافسة طبيعية، الكل استفاد من ذلك الحدث، ونريد ألا يتكرر مرة أخرى، واستمتعت أثناء تدريب المصري كثيرا خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري".

وكانت تجربة حسام حسن الأخيرة على المستوى التدريبي مع المصري وانتهت بنهاية الموسم الماضي.