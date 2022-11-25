مؤتمر لاعب تونس: سنقدم كل شيء من أجل تحقيق حلمنا

قدم إلياس السخيري لاعب تونس وعدا لجمهور منتخب بلاده قبل مواجهة أستراليا المرتقبة.

ويلعب منتخب تونس ضد أستراليا غدا السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022.

وقال السخيري في المؤتمر الصحفي: "حضرنا لهذه المباراة بشكل جيد وهادئ ونعرف الصعوبة التي تنتظرنا أمام هذا الفريق القوي".

وأضاف لاعب تونس "صحيح أن المباراة ستكون صعبة ولكننا سنقدم كل شيء من أجل تحقيق حلمنا".

وتابع " نشكر الجماهير التي تدعمنا حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في المونديال. الجالية التونسية هنا كبيرة جدا ونريد أن نجعلها تفخر بنا".

واختتم "بشكل شخصي محظوظ للمشاركة في هذه البطولة، سنلعب بروح المجموعة رغم صعوبة المهمة".

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وتعادل منتخب تونس ضد الدنمارك سلبيا في الجولة الأولى من المسابقة.

وحصل منتخب تونس على نقطة من فريق أوروبي لأول مرة منذ 20 عاما.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتواجدا خلف منتخب فرنسا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.