مدرب الإكوادور: ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة.. ولدينا قائد كبير

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

جوستافو ألفارو

وصف جوستافو ألفارو المدير الفني لـ منتخب الإكوادور، أن مواجهة السنغال ستكون أكثر صعوبة من لقاء هولندا.

وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة هولندا والإكوادور في المجموعة الأولى من كأس العالم 2022.

وقال جوستافو ألفارو بعد المباراة: "لدينا قائد كبير يتمثل في إينر فالنسيا، باقي الفريق شاب ويفتقر للخبرة".

أخبار متعلقة:
فان جال: حصلنا على نقطة من خصم أفضل منا تشكيل الإكوادور - تغيير وحيد أمام هولندا.. وفالنسيا يقود الهجوم كأس العالم - فالنسيا يجاور الثلاثي التاريخي فالنسيا يُبطل السحر

وأضاف "ما قلته للاعبين قبل المباراة أننا لسنا بنفس جودة المنافس، لا يوجد خطأ في ذلك، حضرنا أنفسنا للمباراة بثقة كبيرة".

وتابع "تعلمنا من تلك المباراة وحصدنا نضج، ربما نتأهل وربما لا، لكن لا شيء سيغير تصوراتي عن لاعبي فريقي. نحن نتحدث عن لاعبين لديهم مستقبل عظيم أمامهم".

وأتم "ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة، يجب أن ندافع عن هيبة كرة القدم الأمريكية الجنوبية والإكوادور".

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخبان لـ 4 نقاط في الصدارة سويا، ويأتي منتخب السنغال ثالثا برصيد 3 نقاط، فيما أصبح منتخب قطر المستضيف أول المودعين رسميا بدون رصيد من النقاط.

الإكوادور جوستافو ألفارو كأس العالم 2022
نرشح لكم
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة بيريزيتش: لعبت كرة القدم من أجل كأس العالم.. ودي بروين ومودريتش أفضل لاعبي الوسط
أخر الأخبار
الأول منذ ماتيب.. الكاميرون تعود للتسجيل في كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 20 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 39 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 49 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا 56 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة 57 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات ساعة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - الكاميرون (1) (2) صربيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط