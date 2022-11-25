مدرب الإكوادور: ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة.. ولدينا قائد كبير

وصف جوستافو ألفارو المدير الفني لـ منتخب الإكوادور، أن مواجهة السنغال ستكون أكثر صعوبة من لقاء هولندا.

وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة هولندا والإكوادور في المجموعة الأولى من كأس العالم 2022.

وقال جوستافو ألفارو بعد المباراة: "لدينا قائد كبير يتمثل في إينر فالنسيا، باقي الفريق شاب ويفتقر للخبرة".

وأضاف "ما قلته للاعبين قبل المباراة أننا لسنا بنفس جودة المنافس، لا يوجد خطأ في ذلك، حضرنا أنفسنا للمباراة بثقة كبيرة".

وتابع "تعلمنا من تلك المباراة وحصدنا نضج، ربما نتأهل وربما لا، لكن لا شيء سيغير تصوراتي عن لاعبي فريقي. نحن نتحدث عن لاعبين لديهم مستقبل عظيم أمامهم".

وأتم "ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة، يجب أن ندافع عن هيبة كرة القدم الأمريكية الجنوبية والإكوادور".

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخبان لـ 4 نقاط في الصدارة سويا، ويأتي منتخب السنغال ثالثا برصيد 3 نقاط، فيما أصبح منتخب قطر المستضيف أول المودعين رسميا بدون رصيد من النقاط.