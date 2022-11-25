فان جال: حصلنا على نقطة من خصم أفضل منا

أبدى لويس فان جال المدير الفني لـ منتخب هولندا استياءه من أداء الفريق في التعادل مع الإكوادور.

وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة هولندا والإكوادور في المجموعة الأولى من كأس العالم 2022.

وقال فان جال: "اعتقد أننا لم نلعب مباراة جيدة، لم نلعب جيدا على الاستحواذ وكانت تلك مشكلتنا في أول مباراة، وفازت الإكوادور بكل الثنائيات والكرات الثانية، لذلك لم نستطع الفوز".

وأضاف "نحاول الإبقاء على الاستحواذ وسنعمل على ذلك، لا أستطيع ضمان ذلك، لكن لدينا بعض الخيارات في خط الوسط وسأحاول تجربتها".

وواصل: "لا اعتقد أن هذا سهلا، لدينا لاعبون كثُر مختلفون يمررون للفريق الآخر، هذه عملية نحتاج الإجابة عنها في التدريبات".

وأتم "فقدنا التوزان، ويمكننا إيجاد ذلك، الإيجابية في المباراة هي الحصول على نقطة من خصم أفضل منا، هذا ما رأيته".











































































وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المنتخبان لـ 4 نقاط في الصدارة سويا، ويأتي منتخب السنغال ثالثا برصيد 3 نقاط، فيما أصبح منتخب قطر المستضيف أول المودعين رسميا بدون رصيد من النقاط.

وأصبح لويس فان جال مدرب هولندا أكثر مدرب يخوض مباريات في كأس العالم دون خسارة برصيد 6 انتصارات و3 تعادلات، متساويا مع فيتورو بوزو مدرب إيطاليا السابق (8 فوز وتعادل واحد).