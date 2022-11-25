الدرجة الثانية - انتصار المنيا الأول في مجموعة الصعيد.. وتعادل القناة بـ القاهرة

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 23:27

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

استكملت مباريات الجولة السابعة لمجموعة الصعيد اليوم الجمعة، ومجموعة القاهرة أيضا لحساب دوري الدرجة الثانية.

في الصعيد، انتصر ديروط على ملوي برباعية نظيفة سجلهما أحمد فاروق هدفين وماجد أشرف وسامسون.

وفاز المنيا على النصر للتعدين بهدف بدوي عاشور من ركلة جزاء، محققا فوزه الأول في الموسم.

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية – بترول أسيوط يعود لصدارة مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري الدرجة الثانية - بلدية المحلة ينتصر بخماسية.. وسكولز ونيمار يسجلان في فوز لافيينا

مجموعة القاهرة

تفوق الترسانة على كهرباء الإسماعيلية بهدف محمد سمارة، وانتصر الاتصالات على الإعلاميين بهدف محمد حمبوزو.

وفاز منتخب السويس على النصر بهدف باسم عادل، وانتصر السكة الحديد على وادي دجلة بهدفين دون رد سجلهما طه نادي وسامي عبد الستار.

وتفوق بورتو على المستقبل سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والعبور على الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وتعادل القناة مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق.

وأخيرا تعادل زد مع بتروجت سلبيا في المباراة الفنية الأولى لسيد عيد مع بتروجت.

ويتصدر القناة الترتيب برصيد 19 نقطة يليه المصرية للاتصالات والترسانة برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - مجموعة بحري
نرشح لكم
الدرجة الثانية – بترول أسيوط يعود لصدارة مجموعة الصعيد كاميرا في الجول - ناشئ طنطا يرفض التخلي عن دروسه أثناء مباراة فريقه الدرجة الثانية - رحيل 23 مدربا قبل استكمال الجولة السابعة الدرجة الثانية - 3 أندية تتقاسم صدارة مجموعة بحري الدرجة الثانية - بلدية المحلة ينتصر بخماسية.. وسكولز ونيمار يسجلان في فوز لافيينا الدرجة الثانية – وادي دجلة يواصل الانتصارات وأول هاتريك ضمن 15 مباراة في الجولة السادسة الدرجة الثانية - المصرية للاتصالات يتقدم بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة السكة الحديد الدرجة الثانية - محمد صلاح يرحل عن تدريب السكة الحديد.. وأمير عزمي بدلا منه
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: النصر السعودي يعرض على رونالدو 75 مليون يورو سنويا.. وموقف اللاعب 3 دقيقة | قطر 2022
حسام حسن: محمد صلاح الأفضل في مصر ولكن.. وتلقيت عرضين للتدريب بـ الجزائر 4 دقيقة | الكرة المصرية
الأكثر سلبية على الإطلاق.. رقم قياسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 12 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لاعب تونس: سنقدم كل شيء من أجل تحقيق حلمنا 21 دقيقة | قطر 2022
مدرب الإكوادور: ستكون المعركة ضد السنغال أكثر صعوبة.. ولدينا قائد كبير 24 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - كابتن أمريكا الكرواتي.. بوليسيتش رجل مباراة إنجلترا والولايات المتحدة 31 دقيقة | قطر 2022
فان جال: حصلنا على نقطة من خصم أفضل منا 40 دقيقة | قطر 2022
الدرجة الثانية - انتصار المنيا الأول في مجموعة الصعيد.. وتعادل القناة بـ القاهرة 50 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية