الدرجة الثانية - انتصار المنيا الأول في مجموعة الصعيد.. وتعادل القناة بـ القاهرة

استكملت مباريات الجولة السابعة لمجموعة الصعيد اليوم الجمعة، ومجموعة القاهرة أيضا لحساب دوري الدرجة الثانية.

في الصعيد، انتصر ديروط على ملوي برباعية نظيفة سجلهما أحمد فاروق هدفين وماجد أشرف وسامسون.

وفاز المنيا على النصر للتعدين بهدف بدوي عاشور من ركلة جزاء، محققا فوزه الأول في الموسم.

مجموعة القاهرة

تفوق الترسانة على كهرباء الإسماعيلية بهدف محمد سمارة، وانتصر الاتصالات على الإعلاميين بهدف محمد حمبوزو.

وفاز منتخب السويس على النصر بهدف باسم عادل، وانتصر السكة الحديد على وادي دجلة بهدفين دون رد سجلهما طه نادي وسامي عبد الستار.

وتفوق بورتو على المستقبل سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والعبور على الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

وتعادل القناة مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق.

وأخيرا تعادل زد مع بتروجت سلبيا في المباراة الفنية الأولى لسيد عيد مع بتروجت.

ويتصدر القناة الترتيب برصيد 19 نقطة يليه المصرية للاتصالات والترسانة برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.