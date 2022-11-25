مؤتمر مدرب تونس: سنبني على ايجابيات المباراة الأولى.. وهذه نقطة قوة أستراليا

شدد جلال القادري مدرب منتخب تونس على صعوبة مباراة فريقه ضد أستراليا.

ويلعب منتخب تونس ضد أستراليا غدا السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2022.

وقال القادري في المؤتمر الصحفي: "سنلعب مباراة مفتوحة ضد أستراليا. المباراة صعبة وتقبل كل الاحتمالات".

وشدد مدرب تونس "نحترم الخصم لكننا حضرنا جيدا ونعلم أن القوة البدنية هي نقطة قوته".

وشدد "نبحث عن الفوز الذي يفسح لنا المجال لمواصلة السير نحو تحقيق الحلم والتأهل للدور المقبل".

واختتم "سنبني على ايجابيات المباراة الأولى ونعرف قيمة جماهيرنا جيدا. هم أكبر سند لنا وهدفنا اسعادهم".

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وتعادل منتخب تونس ضد الدنمارك سلبيا في الجولة الأولى من المسابقة.

وحصل منتخب تونس على نقطة من فريق أوروبي لأول مرة منذ 20 عاما.

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتواجدا خلف منتخب فرنسا متصدر المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.