كأس مصر - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 22:38
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22.
الزمالك وصيف نسخة 2020-2021 يأمل في العودة لمنصة التتويج من جديد.
الأهلي بدأ مشواره بالفوز على المصري بالسلوم 1-0 ثم مصر للمقاصة بنفس النتيجة.
فيما بدأ المقاولون العرب مشاركته بالفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 1-0 ثم الفوز على الجونة 2-0.
موعد المباراة
تقام المباراة يوم 27 نوفمبر الجاري.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
وتلعب المباراة على الأهلي we السلام بالقاهرة.
القنوات الناقلة
تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.
ويعلق عليها: محمد الكواليني.
وسيلتقي الفائز من المباراة مع سموحة الذي حجز مبكرا مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس 2-0.
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