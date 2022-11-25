كأس مصر - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

الأهلي أمام المقاولون العرب

يستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22.

الزمالك وصيف نسخة 2020-2021 يأمل في العودة لمنصة التتويج من جديد.

الأهلي بدأ مشواره بالفوز على المصري بالسلوم 1-0 ثم مصر للمقاصة بنفس النتيجة.

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فيما بدأ المقاولون العرب مشاركته بالفوز على المصرية للاتصالات بنتيجة 1-0 ثم الفوز على الجونة 2-0.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على الأهلي we السلام بالقاهرة.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: محمد الكواليني.

وسيلتقي الفائز من المباراة مع سموحة الذي حجز مبكرا مقعده في نصف النهائي بعد الفوز على منتخب السويس 2-0.

كأس مصر موعد المباراة الأهلي المقاولون العرب
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