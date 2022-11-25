كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 22:30
كتب : FilGoal
يستعد الزمالك للقاء المصري في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22.
الزمالك حامل لقب نسخة 2020-2021 يواصل حملة الدفاع عن لقبه.
وبدأ مشوار الزمالك بالفوز على الداخلية 2-1 ثم الإسماعيلي 1-0.
فيما تأهل المصري بالفوز على المنصورة 2-1 ثم إيسترن كومباني 1-0.
موعد المباراة
تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
وتلعب المباراة على برج العرب بالإسكندرية.
القنوات الناقلة
تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.
ويعلق عليها: مؤمن حسن وطارق حسن.
الحكم
يدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.
ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.
فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو كل من: أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.
وأدار السيد مباراة واحدة في الدوري الموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1 بين سموحة والبنك الأهلي، واحتسب خلالها 4 بطاقات صفراء وركلة جزاء.
وستكون تلك رابع مباراة للحكم يديرها للزمالك، والخامسة للمصري.
ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.