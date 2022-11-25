كأس مصر - موعد مباراة الزمالك أمام المصري.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك للقاء المصري في إطار ربع نهائي كأس مصر 2021-22.

الزمالك حامل لقب نسخة 2020-2021 يواصل حملة الدفاع عن لقبه.

وبدأ مشوار الزمالك بالفوز على الداخلية 2-1 ثم الإسماعيلي 1-0.

فيما تأهل المصري بالفوز على المنصورة 2-1 ثم إيسترن كومباني 1-0.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها: مؤمن حسن وطارق حسن.

الحكم

يدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.

ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.

فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو كل من: أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.

وأدار السيد مباراة واحدة في الدوري الموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1 بين سموحة والبنك الأهلي، واحتسب خلالها 4 بطاقات صفراء وركلة جزاء.

وستكون تلك رابع مباراة للحكم يديرها للزمالك، والخامسة للمصري.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.