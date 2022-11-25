نيمار: لو كان الأمر بيدي لاخترت البرازيل.. لن أسقط أبدا

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 22:15

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل

كتب نيمار رسالة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب إصابته والإعلان رسميا عن غيابه عما تبقى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وجاء نص رسالة نيمار كالتالي:

"الفخر والحب الذي أشعر به لارتداء قميص المنتخب لا يمكن شرحه. إذا منحني الرب فرصة اختيار البلد الذي أولد فيه، سأختار البرازيل".

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"لا شيء في حياتي حصلت عليه بسهولة. دائما ما كنت أضطر لمطاردة أحلامي وأهدافي. لا أتمنى الشر لأحد بل المساعدة لمن يحتاج إليها".

"اليوم هو أحد أصعب لحظات مسيرتي، ومرة أخرى في كأس العالم. لقد تعرضت للإصابة وهذا ممل وسيؤلمني، ولكني واثق من حصولي على الفرصة للعودة من

جديد، لأني سأفعل أفضل ما لديَّ لمساعدة بلادي وزملائي ونفسي".

"انتظرت لوقت طويل حتى يسقطني العدو هكذا؟ أبدا. إيماني لا ينتهي".

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نيمار لن يشارك أمام سويسرا والكاميرون في دور المجموعات، وهو ما سيحدث مع دانيلو أيضا الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر.

وأوضح رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل لوسائل الإعلام المحلية حجم إصابة الثنائي قائلا: "أظهرت عمليات الأشعة إصابة نيمار في الرباط الجانبي في كاحل الأيمن، إلى جانب انتفاخ بسيط في العظام. وإصابة في الرباط الإنسي في الكاحل الأيسر لدانيلو".

وأكمل "يمكننا القول بالفعل أنه لن يكون لدينا الثنائي في المباراة القادمة، سيتم إجراء مرحلتي العلاج بهدف محاولة التعافي في الوقت المناسب لهذه المنافسة".

ولكن الثنائي سيتواجد في باقي مباريات كأس العالم حتى الآن، حال التأهل للدور المقبل.

وتعرض نيمار لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من لقاء صربيا خرج على إثرها، والتقطت الكاميرات صاحب القميص رقم 10 يبكي على دكة البدلاء.

يذكر أن نيمار سبق واضطر لعدم استكمال كأس العالم وحدث ذلك في نسخة 2014 بعدما أصيب ضد كولومبيا وغاب عن باقي مشوار البطولة.

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