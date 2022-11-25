كأس مصر - عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمصري

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

الحكم عبد العزيز السيد - الأهلي وغزل المحلة

يدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.

ويلتقي الزمالك والمصري في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.

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فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو كل من: أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎EOIPTANTA كأس مصر دور ٨ السبت 26 نوفمبر 2022 ستاد الجيش ببرج العرب المصرى 5:00 2 الزمالك مصر عبد العزيز السيد 然 مصر حكم ساحة أحمد حسام طه 然 حكم مساعد 1 حكم مساعد 2 شريف محمد عبد الله مصر مصر محمد الغازي M مصر حكم رابع أحمد الغندور 然 مصر حكم VAR يوسف البساطي حكم VAR مساعد Xsaib TIGER ¿we ESVPTRIR PUMA.‎'‎‎

وأدار السيد مباراة واحدة في الدوري الموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1 بين سموحة والبنك الأهلي، واحتسب خلالها 4 بطاقات صفراء وركلة جزاء.

وستكون تلك رابع مباراة للحكم يديرها للزمالك، والخامسة للمصري.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.

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