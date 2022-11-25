كأس مصر - عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمصري

يدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.

ويلتقي الزمالك والمصري في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.

فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو كل من: أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.

وأدار السيد مباراة واحدة في الدوري الموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1 بين سموحة والبنك الأهلي، واحتسب خلالها 4 بطاقات صفراء وركلة جزاء.

وستكون تلك رابع مباراة للحكم يديرها للزمالك، والخامسة للمصري.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.