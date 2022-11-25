كأس مصر - عبد العزيز السيد حكما لمباراة الزمالك والمصري
الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 22:13
كتب : FilGoal
يدير عبد العزيز السيد مباراة الزمالك والمصري في ربع نهائي كأس مصر 2021-2022 تحكيميا.
ويلتقي الزمالك والمصري في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
ويعاون عبد العزيز السيد كل من: أحمد حسام طه وشريف محمد.
فيما يتواجد محمد الغازي كحكم رابع.
وعلى تقنية الفيديو كل من: أحمد الغندور ويعاونه يوسف البساطي.
وأدار السيد مباراة واحدة في الدوري الموسم الجاري وانتهت بالتعادل 1-1 بين سموحة والبنك الأهلي، واحتسب خلالها 4 بطاقات صفراء وركلة جزاء.
وستكون تلك رابع مباراة للحكم يديرها للزمالك، والخامسة للمصري.
ويلتقي الفائز من المباراة مع الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي.
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