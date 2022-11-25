مؤتمر الشهري: الحصول على سيارة عقب الفوز على الأرجنتين؟ نحن نلعب من أجل بلدنا

الجمعة، 25 نوفمبر 2022 - 21:58

كتب : FilGoal

صالح الشهري - السعودية - الأرجنتين

كشف صالح الشهري مهاجم منتخب السعودية عن حقيقة حصول كل لاعب على سيارة عقب الفوز على الأرجنتين.

وحقق المنتخب السعودي انتصارا تاريخيا بهدفين مقابل هدف واحد على حساب الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم المقام في قطر.

ورد الشهري في المؤتمر الصحفي على أحد الأسئلة: "الحصول على سيارة رولز رويس عقب الفوز على الأرجنتين؟ هذا ليس صحيح. هذا مؤسف. نحن هنا من أجل خدمة بلدنا وتقديم الأفضل هذه أفضل جائزة لنا".

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وأضاف "من الواضح أن مباراة الأرجنتين منحتنا الثقة لباقي المشوار ولكننا لم نتأهل بعد مازال لدينا مباراة أمام بولندا وأخرى مع المكسيك".

وتابع "عندما تقلل من تقديرك لأي منتخب قد يكلفك الأمر غاليا. نحن نؤمن بقدراتنا على النجاح والتأهل للدور المقبل دون النظر لأي شيء آخر".

وعن تحفيز المدرب هيرفي رينار شدد "المدرب يقوم بأدواره على أكمل وجه كما هو واضح ولكن المسؤولية تقع على عاتقنا كلاعبين. احتفلنا لمدة يوم وأغلقنا ملف الأرجنتين. نريد الظهور بصورة ممتازة أمام بولندا لتحقيق المطلوب".

وسجل الشهري هدف التعادل للمنتخب السعودي في شباك الأرجنتين بتسديدة يسارية قوية.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وأصبح منتخب السعودية ثاني منتخب عربي يفوز على منتخب من أمريكا الجنوبية طوال تاريخ كأس العالم بعد الجزائر عام 1982 على تشيلي والأول منذ 40 عاما.

منتخب السعودية منتخب بولندا صالح الشهري - السعودية - الأرجنتين
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